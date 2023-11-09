Потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 млн человек – Токаев

Проблему глобальной продовольственной безопасности поднял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед участниками XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае. Главы обоих государств приняли участие в мероприятии в режиме видеоконференции из Астаны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в последнее время на обеспечение глобальной продовольственной безопасности негативно влияют такие факторы, как изменение климата, политическая и экономическая нестабильность, нарушение международных цепочек поставок. Он привёл данные, что число голодающих и испытывающих нехватку продовольствия в мире выросло до 830 миллионов человек. На этом фоне ООН прогнозирует, что численность населения планеты к 2050 году вырастет ещё на два миллиарда человек, отметил президент.

"По оценкам экспертов, полноценная реализация производственного, ресурсного и экспортного потенциала стран ЕАЭС позволит прокормить, буквально прокормить, около 600 миллионов человек. И эти прогнозы достаточно реалистичны. Только в Казахстане за последние пять лет объём ВВП сельского хозяйства вырос более чем в два раза. Удвоился и экспорт сельхозпродукции, достигнув почти шести миллиардов долларов. Наша сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира. В глобальном индексе продовольственной безопасности за 2022 год Казахстан занял 32 место из 113 стран. Таким образом мы последовательно развиваем агропромышленный комплекс", - сказал он.

Говоря о казахстанско-российском сотрудничестве, Глава государства добавил, что в прошлом году товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Россией увеличился почти на четверть, составив 3,6 миллиарда долларов.