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Посевная и безопасность на воде: Глава кабмина указал на серьезные проблемы в этих сферах
Предварительные итоги проведения весенне-полевых работ, обеспечение безопасностью граждан на водоемах обсудили на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает BaigeNews.kz
В текущем году общая посевная площадь составила 23,4 млн га, что на 68,6 тыс. га больше уровня 2022 года, в том числе площадь ярового сева достигла 20,9 млн га. Так, колосовые зерновые культуры посеяны на площади 15,6 млн га, масличные – на 3,3 млн га, хлопчатник – на 111,4 тыс. га, рис – на 97,3 тыс. га.
"Посев картофеля полностью завершен, площади сева увеличены на 6,7 тыс. га с доведением до 197,5 тыс. га. Площадь сахарной свеклы доведена до 19 тыс. га, что на 7,4 тыс. га больше уровня 2022 года, посев завершен. В целях координации всех вопросов, связанных с проведением весенне-полевых работ, обеспечением сельхозтоваропроизводителей семенами, агрохимией, техникой и финансированием продолжает функционировать Республиканский оперативный штаб", - рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев
Также он отметил, что в настоящее время также прорабатывается вопрос обеспечения аграриев удешевленным дизтопливом на проведение уборочной кампании. Впервые формирование необходимых объемов и реализация дизтоплива будут осуществляться в электронной форме на базе модуля в Государственной информационной системе субсидирования. Через нее уже подано более 28,5 тыс. заявок на 368,2 тыс. тонн топлива. Минсельхозом формируется общая заявка, которая будет направлена в Минэнерго для подготовки графика отгрузок.
"На сегодня посевной сезон даже в северных регионах завершается. Правительством были решены все вопросы финансового и материально-технического обеспечения кампании. Так, предусмотрено бюджетное кредитование в размере 140 млрд тг и форвардный закуп продукции на 21 млрд тг. Аграриям предоставлен товарный кредит на 522 тыс. тонн зерна", - подчеркнул Премьер-министр Алихан Смаилов.
По его словам, проведена работа с отечественными производителями минеральных удобрений. На их субсидирование из местных бюджетов предусмотрен 31 млрд тг. Также на год была предоставлена отсрочка по оцифровке полей, чтобы избежать проблем с предоставлением данных субсидий. Хочу подчеркнуть, что в текущем году система господдержки АПК осталась практически без изменений", — сказал Алихан Смаилов.
"Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает зерном свои потребности, а также поставляет на экспорт. В частности, в текущем году начата отгрузка пшеницы в Китай. Даже в случае плохих погодных условий внутренняя потребность практически в 2 раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана", — подчеркнул Алихан Смаилов.
Глава кабмина обратил внимание, что минсельхозу совместно с акиматами регионов следует обеспечить соблюдение фермерами агротехнологий.
"Акимам областей взять на контроль проведение химической обработки полей против сорных растений и вредителей. Также надо утвердить перечень и нормативы субсидирования этих мероприятий по защите растений", — указал глава Правительства.
В заключение премьер отметил необходимость обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке "Продкорпорации" заявленных объемов пшеницы и до конца года принять меры по оцифровке полей в соответствии с правоустанавливающими документами.
Как проинформировал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, на сегодняшний день по оперативным данным акиматов областей весенне-полевые работы завершились практически во всех регионах страны, за исключением области Улытау.
"Колосовые зерновые посеяны на площади 15,6 млн га, посев завершен полностью. План по площади масличных составлял 3,3 млн га, работы завершены на площади чуть менее 3,3 млн га или 97,7% от плана. По сравнению с прошлым годом площади масличных существенно увеличены по СКО на 50 тыс га, также увеличены на 17,4 тыс. га по Акмолинской и 12,4 тыс. га по Абайской областям. Не достигнуты плановые показатели по площади масличных культур в Актюбинской области, а в ЗКО вместо запланированного увеличения на 37,5 тыс. га, площади наоборот сокращены на 16 тыс. га" — проинформировал Карашукеев.
По данным министерства, посев картофеля полностью завершен, площади сева увеличены на 6,7 тыс. га с доведением до 197,5 тыс. га. Площадь сахарной свеклы доведена до 19 тыс. га, это на 7,4 тыс. га больше уровня 2022 года, посев завершен. Посев хлопчатника также завершен, площадь составила 111,4 тыс. га, снижение составило порядка 15 тыс. га. Рис засеян на площади 97,3 тыс. га, что больше планируемого показателя на 2,3 тыс. га.
Как отметил министр, в настоящее время формируется потребность в удешевленном дизтопливе на проведение уборочной кампании, оно будет осуществляться в электронной форме на базе модуля в Государственной информационной системе субсидирования. На текущий год запланировано внесение порядка 704 тыс. тонн удобрений На сегодняшний день аграриям уже отгружено более 464,7 тыс. тонн удобрений, что на 68,7 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
"Тут необходимо отметить Северо-Казахстанскую область, где запланировано внесение 180 тыс. тонн удобрений или 25,5% от республиканского объема. При этом, отгрузка в данном регионе уже осуществлена на 85% от плана. Высокие показатели по исполнению плана также необходимо отметить по Кызылординской, Алматинской, Карагандинской областям и области Жетысу", — сказал Е. Карашукеев.
В правительстве отметили, что для обеспечения аграриев финансовыми средствами в текущем году по программе "Кен дала" было предусмотрено 140 млрд тг. Не дожидаясь выделения указанных средств из бюджета, Аграрная кредитная корпорация за счет имеющихся ресурсов начала финансирование с декабря месяца.
"Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизтоплива, были введены отдельные ПИН-коды от Комитета госдоходов, окрашивание дизтоплива Атырау в желтый цвет, Павлодара – в красный, Шымкента –в синий; операторами созданы отдельные виртуальные склады в электронной системе счетов-фактур. Условиями своевременной отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов являются: заявка, оплата и подача вагонов-цистерн операторами СХТП. Вопросы отгрузки находятся на контроле Минэнерго", - добавил он.
Как проинформировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов, посевные работы в области завершены, сев яровых культур проведен на площади 4 млн 928 тыс. га. Рекомендуемые сроки сева соблюдены, намеченные объемы площадей по культурам выполнены. Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 4 млн 030 тыс. га. Площади масличных составили 750 тыс. га
"Увеличены площади основных социально значимых культур – картофеля (3875 га) и овощей (1123 га). Для сева культур использовано 514,2 тыс. тонн семян. Из них 4,4 тыс. тонн оригинальных семян, 22,7 тыс. тонн семян элиты и 487,1 тыс. тонн 1-3 репродукций.
Накопление влаги к началу массового сева культур было на уровне среднемноголетних – 168 мм (среднемноголетнее 171 мм). Для прорастания семян и всходов культур влаги достаточно, дальнейший их рост и развитие будет зависеть от наличия осадков в текущем месяце", — сказал аким Костанайской области.
В текущем году на развитие АПК области выделено 58,5 млрд тг, в том числе 40,5 млрд тг на субсидирование и 18 млрд тг в виде бюджетного кредитования. Сельхозтоваропроизводителям через АО "Аграрная кредитная корпорация" выдано 34,8 млрд тг кредитных средств.
За 4 месяца текущего года инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили 25,4 млрд тг.
В ближайший период сельхозформирования начнут обработки посевов против сорной растительности (1,5 млн га), вредителей (594,6 тыс. га) и болезней (190,6 тыс. га), приступят к обработке паровых полей (913,5 тыс. га) и сенокошению.
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проинформировал, что в регионе весенне-полевые работы завершены на всей запланированной площади.
В текущем году яровой сев увеличен на 27,3 тыс. га и составляет 5,2 млн га. При этом, площадь зерновых и зернобобовых культур расширена до 4,7 млн. га. Для полного обеспечения поголовья скота кормами, площадь кормовых культур увеличена на 1,4 тыс. га и составила 196 тыс. га.
Увеличены площади масличных культур до 300 тыс. га, картофеля и овощей до 18 тыс. га. Высеяно 562 тыс. тонн семян всех сельскохозяйственных культур, внесено 63 тыс. тонн минеральных удобрений, выделено 74,3 тыс. тонн ГСМ. В посевной кампании было задействовано более 33 тыс. единиц зерновых сеялок и посевных комплексов, тракторов. В этом году приобретено 557 единиц сельхозтехники на сумму 23,7 млрд тг.
"В текущем году предусмотрена господдержка на сумму 106 млрд тг. Для кредитования весенне-полевых работ профинансировано 441 аграрий на 39 млрд тг. По программе форвардного закупа сельхозпродукции профинансировано 54 хозяйства на сумму 4,1 млрд тг. Введен новый инструмент в виде товарного кредитования, в рамках которого заключены договора на 70 тыс. тонн зерна с 17 сельхозпроизводителями", — заключил аким Акмолинской области.
Безопасность на воде
К настоящему времени по республике определены 487 разрешенных мест для купания, из них 149 коммунальных, 338 – частных пляжей. При этом в областях Абай, Жетысу, Ұлытау до сих пор не утверждены перечни разрешенных мест, а постановления акиматов Алматинской и Карагандинской областей требуют переработки. Для обеспечения безопасности граждан 307 пляжей обеспечены спасательными постами с необходимым спасательным оборудованием и снаряжением.
"Остальные 180 разрешенных мест еще не обеспечены медицинскими пунктами и участками для купания детей. Например, в Карагандинской области 63 места из имеющихся 75, в Мангистауской 34 из 38, в Павлодарской – 25 из 42-х и в Костанайской 12 из 25",- рассказал глава МЧС.
По его словам, среди основных причин гибели людей на водоемах — купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра взрослых, недооценка собственных сил.
"Создание и оборудование мест для купания – одно из основных требований безопасности. Местным исполнительным органам необходимо увеличить количество официальных и оборудованных мест для купания как минимум на 15-20% Несмотря на то, что количество утонувших в прошлом году уменьшилось на 43%, к сожалению, в целом, ситуация далека от идеала. За последние 3 года утонуло более одной тысячи человек. С начала этого года на водоемах страны спасены 69 человек, из них 15 детей, с начала купального сезона – 11 человек, из них 2 ребенка. При этом уже утонул 45 человек, из них 14 несовершеннолетних. Наибольшее количество утонувших приходится на Актюбинскую и Костанайскую и область Абай", — сказал Ю. Ильин.
По словам министра, одним из проблемных вопросов является эксплуатация плавсредств их владельцами вблизи мест для купания. К примеру, их большое количество наблюдается на озере Алаколь. В этой связи требуется увеличить кратность патрулирований подобных участков инспекцией транспортного контроля. Принимая во внимание, что большинство утонувших за прошлый год находились в состоянии алкогольного опьянения, в регионах необходимо ввести систему мониторинга посредством камер видеонаблюдения.
Также глава ЧС обратил внимание присутствующих, что в наше время имеет место быть гибель детей в каналах и арыках. По его данным, с начала года в Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областях зарегистрированы случаи гибели детей, утонувших играя на берегу оросительных систем.
"На данный момент в Туркестанской области ведется монтаж лестничных подъемов и тросов в каналах, которые позволят ухватиться и выбраться на берег. Необходимо ускорить установку данных приспособлений. Остальным регионам, имеющим обширные дренажно-ирригационные системы, последовать примеру. Кроме того, следует обследовать зоны отдыха с целью контроля их санитарного содержания. Учитывая, что купальный сезон приходится на время школьных каникул, особое внимание необходимо уделять организации работы с детьми, особенно в детских лагерях, расположенных вблизи водных объектов.", — отметил глава МЧС РК.
На заседании прозвучало, что сейчас по стране функционируют 218 загородных лагерей, из них в 127 имеются бассейны, 45 расположены вблизи водоемов. До начала их функционирования спасательными подразделениями МЧС обследовано 28 лагерей, остальные 17 будут проверены в текущем месяце.
Далее о принимаемых мерах по недопущению купания в неустановленных местах доложил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.
"Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в Казахстане задействуются свыше 15 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. Ими перекрывается более 4 тыс. маршрутов патрулирования. С наступлением летнего сезона в местах массового отдыха граждан увеличена плотность пеших нарядов", — сказал Марат Ахметжанов.
К административной ответственности за купание в запрещенных местах привлечены 240 человек, за распитие спиртных напитков в общественных местах – 192 человека.
"Автопатрули, задействованные вблизи водоемов, оснащены всеми необходимыми средствами для оказания помощи утопающим – спасательными кругами, жилетами, веревками. Только с начала т.г. патрульными спасены 9 утопающих граждан. Буквально вчера в Кызылординской области полицейские спасли тонущего в канале студента местного вуза", — проинформировал глава МВД.
Об обеспечении безопасности детей на водоемах в период летних каникул также доложил министр просвещения Гани Бейсембаев.
По его словам, ведомство проводит системную работу по организации летнего отдыха детей и обеспечению их безопасности. Во-первых, созданы совместные мониторинговые группы с представителями соответствующих государственных органов и акиматов, которыми изучена безопасность летних лагерей и площадок отдыха.
"Также по результатам мониторинговой работы установлено, что в стране из 218 загородных лагерей 45 расположены вблизи водоемов, а 127 имеют бассейны. Детям будут даны рекомендации по безопасности на воде, а также планируется научить их навыкам плавания, кроме того, в кружках, секциях и оздоровительных центрах планируется проведение более 100 тысяч учебно-тренировочных мероприятий, связанных с безопасностью детей.", — сказал Г. Бейсембаев.
Он рассказал, что обеспечении безопасности детей на воде важно установить контроль над водоемами, расположенными вблизи населенных пунктов и мест отдыха. Акиматы должны организовать дежурство у водоемов в летний период. Кроме того, важно научить детей плавать, чтобы обеспечить безопасность на воде.
"Существенной проблемой в сфере контроля на водном транспорте является недостаточное оснащение органов транспортного контроля служебными судами. Из 18 единиц маломерных судов, предусмотренных натуральными нормами положенности специального водного транспорта, имеется только 9 судов. Для решения вопроса в текущем году будут приобретены 4 моторные лодки. В бюджете на 2024 год запланировано приобретение еще 5 судов специального водного транспорта", — сказал М. Карабаев.
Также он уточнил, что проблемным вопросом является отсутствие в регионах специальных площадок или стоянок для хранения задержанных судов. Действующим законодательством создание данных площадок отнесено к компетенции местных исполнительных органов.
О ситуации с обеспечением безопасности на воде рассказал также аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.
"Каналы в области в основном предназначены для нужд сельского хозяйства, поэтому в них не предусмотрены специальные места для купания. Однако, в связи с тем, что в основном большое количество случаев утопления происходит в этих каналах, через каждые 500 метров установлены лестницы безопасности и четырехметровые спасательные тросы. В области открываются специальные пляжи. В этом году до 10 июня планируется открыть 4 пляжа. Из них 3 коммунальных пляжа, 1 за счет предпринимателя", — сообщил глава региона.
Он отметил, что в населенных пунктах, где нет специальных мест для купания, устанавливаются 43 бесплатных модульно-каркасных бассейнов, а также наиболее опасные участки для купания оснащены более двухсот знаков.
"Хочу отметить поступок майора Ержана Абдраманова по спасению утопающего. Таких людей надо поощрять и ставить в пример другим", — сказал Премьер-Министр.
Премьер-Министр отметил, что в текущем году "Казгидромет" прогнозирует жаркое лето, особенно на западе, востоке и юге страны. Соответственно, ожидается увеличение числа отдыхающих на водных объектах.
"Лето только началось, а уже растет численность погибших на водоемах. Только за первый день лета в сводке МЧС значилось 4 утонувших. Позавчера в один день было 9 случаев. Вчера еще 4 человека. И все утонули в запрещенных местах. Это действительно серьезная проблема", — сказал Алихан Смаилов.
Вместе с тем работа по подготовке к купальному сезону продолжается: в регионах оборудуются официальные места для купания, строятся новые пляжи, а также проводится профилактическая работа по безопасности на воде.
Глава Правительства добавил, что в республике ежегодно тонут порядка 300 человек, из них около 100 — дети. Это говорит о том, что принимаемых мер недостаточно.
"В областях Абай, Жетісу и Ұлытау до настоящего времени не установлены официальные места для купания. А в Кызылординской области определены всего 4 места для купания на весь регион. В Алматинской области многие частные пляжи на берегу Капшагайского водохранилища не зарегистрированы как официальные места для купания", — перечислил Премьер-Министр.
В этой связи акиматам регионов совместно с МЧС поручено активизировать работу по установлению безопасных мест для купания людей с информированием об этом населения.
Глава Правительства также отметил, что основная профилактическая работа проводится только в городах и районных центрах. В сельской местности она практически не ведется.
"Поэтому 60-70% утонувших приходится именно на села. Надо проводить широкомасштабную повсеместную работу в данном направлении. До населения нужно довести основные требования правил безопасности на водоемах, оказания первой помощи утопающему, информацию о наличии оборудованных и опасных мест для купания", — подчеркнул Алихан Смаилов.
Кроме того, Премьер-Министр указал, что оросительные каналы в южных регионах также представляют опасность для людей: большинство каналов и арыков не имеют ограждений.
"От этого страдают в первую очередь дети. Особенно много случаев их гибели в каналах ежегодно регистрируется в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Как положительный опыт хочу привести в пример Туркестанскую область, где в настоящее время идет монтаж специальных приспособлений, позволяющих в случае падения самостоятельно выбраться из канала. Акиматам регионов нужно изучить данный опыт и проработать вопрос обеспечения безопасности на каналах и арыках", — отметил Алихан Смаилов.
Вместе с тем Премьер-Министр добавил, что значительная часть утонувших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Это около 70% случаев. В этой связи подразделениям органов внутренних дел совместно с госорганами нужно организовать соответствующую работу. В частности, предупреждениями и административными мерами пресекать употребление спиртных напитков у водоемов.
"Для этого следует усилить патрулирование мест отдыха у воды, особенно в выходные и праздничные дни", — подчеркнул глава Правительства.
Он также прокомментировал случай удара током ребенка в фонтане в Павлодарской области.
"Разумеется, купание в фонтанах вообще запрещено. Об опасности этого постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать купание в них. МВД должно подключиться к этой работе", — подчеркнул Алихан Смаилов.
В заключение он поручил принять меры по контролю за эксплуатацией маломерных судов.
"Известно немало случаев катания людей на неисправных судах, которые заканчивались трагически. Нужен жесткий контроль в этом вопросе", — сказал Алихан Смаилов.
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