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Пользователям Google разрешили отказаться от паролей
Пользователям Google предложили входить в аккаунты без использования паролей и перейти на новую систему — криптографические ключи, для активации которых необходим смартфон на мобильной операционной системе iOS или Android, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
"С сегодняшнего дня пользователи Google могут полностью отказываться от своих паролей и кодов двухфакторной аутентификации при входе в систему", — отметил представитель корпорации.
При этом в Google заверили, что ключи доступа — это более безопасная и удобная альтернатива паролям. Отмечается, что в ближайшем будущем они могут заменить традиционные пароли и другие системы входа, такие как двухфакторная аутентификация или SMS-проверка.
Ключи доступа существуют только на устройствах, что обеспечивает большую безопасность и защиту, поскольку нет пароля, который можно было бы украсть в результате фишинговой атаки, добавили в американской корпорации.
Для возможности входа с помощью ключа доступа его необходимо подключить к определённому аккаунту. После этого платформа начнёт запрашивать его при входе в систему или при обнаружении потенциально подозрительной активности, требующей дополнительной проверки.
Ключи доступа Google хранятся на iPhone с версией iOS 16 и устройствах Android с Android 9. При подозрении на взлом пользователи могут немедленно отключить определённые ключи доступа в настройках учётной записи Google.
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