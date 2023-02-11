Полтора миллиона новых ученических мест появится в школах Казахстана

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В Казахстане вплотную займутся созданием комфортной и безопасной образовательной среды для детей, ликвидировать трехсменные и аварийные школы, а также дефицит ученических мест. Об этом говорили на совещании под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова, BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр просвещения Гани Бейсембаев, представляя проект Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы, отметил, что ее реализация позволит обеспечить доступ детей от 2 до 6 лет к качественному дошкольному образованию и будет способствовать повышению качества школьного образования.

"Будут приняты меры по созданию комфортной и безопасной образовательной среды путем ликвидации трехсменных и аварийных школ, дефицита ученических мест. Для решения вопроса будет введено 1,5 миллиона новых ученических мест. Ожидается полное оснащение школ системами безопасности. К 2026 году будут модернизированы пять тысяч школ в селах, малых городах и районных центрах", — говорится в сообщении.

Важное внимание уделено созданию условий для развития творческой, интеллектуальной и физически развитой личности, а также обеспечению качественного оздоровления и отдыха детей.

В системе технического и профессионального образования акцентировано внимание на получении казахстанской молодежью бесплатного обучения в колледжах по востребованным специальностям.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из основных новшеств в этом году станет внедрение Индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем.