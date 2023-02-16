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Иллюстративное фото Сегодня, 17:23
49
Сегодня, 17:23
49
Фото: Иллюстративное фото

Полицейские обложили данью торговцев на рынке "Алтын орда" в Алматинской области

Полицейские занимались поборами на рынке "Алты орда" в Алматинской области. Подробности сообщил глава департамента Агентства по противодействию коррупции Серик Орымбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"В конце прошлого года пресечена криминальная деятельность сотрудников полиции, которые, злоупотребляя должностными полномочиями, организовали на рынке "Алтын орда" побор денежных средств с работников рынка за общее покровительство и увод от уголовной и административной ответственности. Один из полицейских оказал сопротивление сотрудникам Антикоррупционной службы, применив огнестрельное оружие", - сообщил Орымбетов.

Приговором Карасайского районного суда Алматинской области трое участковых инспекторов осуждены к ограничению свободы сроком на три года.   

По оперативно-следственной линии в 2022 году и в январе 2023-го департаментом зарегистрировано 109 коррупционных преступлений, изобличено 86 лиц, среди которых восемь руководителей различного уровня.

"Основная доля коррупционных преступлений приходится на факты взяточничества (75 процентов или 84 преступлений), хищения и мошенничества (66,5 процента или 40 преступлений), злоупотребления должностными полномочиями (2,7 процента или три преступления). Наиболее подвержены коррупционным проявлениям местные исполнительные органы и их подведомственные организации (31 коррупционное преступление), а также органы внутренних дел (15 преступлений). Выявлено шесть фактов (41 преступлений) незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность со стороны должностных лиц. По оконченным досудебным расследованиям в бюджет возмещено 204 миллиона тенге ущерба", - заключил спикер.

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#Коррупция #рынок #полиция #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:23
49
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