Погода не помеха: в Air Astana рассказали, как обеспечивают своевременность полётов

В компании Air Astana рассказали о готовности авиакомпании к зимнему сезону 2023-2024 гг., и продемонстрировали астанинский парк противообледенительных машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

Метеорологические условия входят в тройку основных причин задержек и отмен рейсов авиаперевозчиков.

Средний показатель своевременности рейсов группы Air Astana за последние 10 месяцев 2023 года составляет 80%, однако данный показатель был ниже более чем на 10% прошлой зимой.

По информации Air Astana, этой осенью авиакомпания приобрела две современные противообледенительные машины, и планирует приобрести дополнительно четыре до конца 2025 года.