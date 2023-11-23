Погода не помеха: в Air Astana рассказали, как обеспечивают своевременность полётов
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В компании Air Astana рассказали о готовности авиакомпании к зимнему сезону 2023-2024 гг., и продемонстрировали астанинский парк противообледенительных машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.
Метеорологические условия входят в тройку основных причин задержек и отмен рейсов авиаперевозчиков.
Средний показатель своевременности рейсов группы Air Astana за последние 10 месяцев 2023 года составляет 80%, однако данный показатель был ниже более чем на 10% прошлой зимой.
По информации Air Astana, этой осенью авиакомпания приобрела две современные противообледенительные машины, и планирует приобрести дополнительно четыре до конца 2025 года.
"Противообледенительная обработка играет главенствующую роль в предполетной подготовке воздушных судов в осенне-зимний период. Это важно для обеспечения безопасности полетов. Мы стремимся сократить влияние неблагоприятных метеорологических условий, чтобы совершать полеты вовремя без компромисса с безопасностью. Безопасность полетов остается нашим неизменным приоритетом", - отмечает старший менеджер по техническим услугам Air Astana Аслан Абильпеисов.