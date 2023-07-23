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пресс-служба Национальной гвардии РК Сегодня, 03:44
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Сегодня, 03:44
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Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Подросток на каноэ перевернулся на гребном канале Астаны

Тонущего подростка на гребном канале Астаны спас военнослужащий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Инцидент произошёл 21 июля в 17:02 во время несения службы по охране общественного порядка в столичном "Студенческом парке". 12-летний мальчик тренировался на гребном канале Астаны, когда сильный порыв ветра перевернул каноэ и подросток начал тонуть. 

Войсковой наряд от воинской части 5573 Национальной гвардии РК увидел мальчика, который тонул и звал на помощь. Начальник войскового наряда рядовой Әлібек Ногаев снял с себя специальную форму и прыгнул в холодную воду.

Мальчика спасли и передали спортивному тренеру, находившегося также на набережной реки. Весь состав войскового наряда из числа военнослужащих по призыву поощрён правами командира столичной оперативной бригады.

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Сегодня, 03:44
153
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