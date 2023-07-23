Подросток на каноэ перевернулся на гребном канале Астаны

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Тонущего подростка на гребном канале Астаны спас военнослужащий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Инцидент произошёл 21 июля в 17:02 во время несения службы по охране общественного порядка в столичном "Студенческом парке". 12-летний мальчик тренировался на гребном канале Астаны, когда сильный порыв ветра перевернул каноэ и подросток начал тонуть.

Войсковой наряд от воинской части 5573 Национальной гвардии РК увидел мальчика, который тонул и звал на помощь. Начальник войскового наряда рядовой Әлібек Ногаев снял с себя специальную форму и прыгнул в холодную воду.

Мальчика спасли и передали спортивному тренеру, находившегося также на набережной реки. Весь состав войскового наряда из числа военнослужащих по призыву поощрён правами командира столичной оперативной бригады.