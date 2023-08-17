Подробности о жизни детей-маугли в Алматы рассказали соседи

Стали известны подробности о жизни троих детей-маугли, обнаруженных в одной из квартир Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Трое детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения жили в Медеуском районе в квартире, заваленной мусором и экскрементами. Маленьких Тайру, Иманали и Рамазана обнаружили сотрудники ювенальной полиции. Вскрыть дверь пришлось после того, как семья перестала выходить на связь. Дети проживали вместе с матерью и стояли на учёте как неблагополучная семья. Родительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Когда дети попали в Центр адаптации, на них было страшно смотреть, рассказывают сотрудники. Они были не адаптированы к социальной жизни. Младший, которому три года, даже не умеет держать в руках ложку, делятся работники центра.

"Несмотря на то, что мы уже привыкли, что помогаем и принимаем детей, которые оказались в трудных ситуациях, были в плохом состоянии. По ним было видно, что у них было очень много трудностей. Младшему требуется медицинское обследование, что мы сейчас отрабатываем. Пока прошли невропатолога и узких специалистов. И заключение по нему дадут после", — говорит заместитель директора Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации управления образования Алматы Нургуль Елибаева.

О том, что дети находятся в такой ситуации, соседи не подозревали. Мать производила впечатление адекватной женщины. Единственное, что всегда смущало в соседстве, так это жуткий запах, говорят люди.

"Запах сильный был. От мусора, потому что, когда дверь открыта была, ужасный запах. Младшего, третьего ребёнка, вообще никогда не видела. Дети у неё закрыты были, потому что убегал мальчик у неё. Почему, не знаю. Детей, конечно, жалко. Постоянно закрытые сидели дома", — говорит соседка Лариса.

По словам руководства управления полиции Медеуского района, материал производства собран и 18 августа 2023 года будет представлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних для дальнейшего лишения матери детей родительских прав.