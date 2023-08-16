Родительских прав лишат маму детей - "маугли" в Алматы

Мама детей - “маугли” будет лишена родительских прав в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По сообщению департамента полиции, тревогу забила инспектор ювенальной полиции УП Медеуского района, которая на протяжении нескольких дней пыталась проверить семью гражданки Х., 1982 года рождения, числящаяся на учете полиции неблагополучной.

"Семью на учет мы поставили в мае этого года, она приехала из Павлодара. Во время проверок женщина неохотно шла на контакт. В ходе очередной проверки, 8 августа, я почувствовала неладное: в доме были слышны звуки, но дверь никто не открыл", - сказала участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОЮП УП Медеуского района Айжан Бутабаева.

По ее словам, к месту происшествия были подтянуты местный участковый инспектор, сотрудники ДЧС и представители опеки.

"Дверь была принудительно вскрыта. Женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения средней степени, как подтвердило освидетельствование. Девочка 2016 года рождения, два мальчика 2018 и 2020 гг. рождения находились в квартире и были не ухожены. В доме царила антисанитария. Детей незамедлительно доставили в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – добавила она.

По словам руководства управления полиции Медеуского района, материал производства собран и 18 августа 2023 года будут представлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних для дальнейшего лишения женщины родительских прав.



