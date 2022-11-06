Подробности о смерти рабочего в шахте "Казахстанская" сообщили в полиции

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Погибшему было 24 года.

В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали информацию о смерти рабочего в шахте "Казахстанская", передаёт BaigeNews.kz.

"6 ноября в городе Шахтинске около трансформаторной будки между шахтами имени Ленина и "Казахстанской" обнаружен труп 24-летнего мужчины. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — сообщили в полиции.

Есть версия, что сотрудник одного из подразделений угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау"скончался от высокого напряжения.

Однако причину смерти мужчины всё ещё выясняют, по делу о его гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что на момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей.