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  • Подробности о смерти рабочего в шахте "Казахстанская" сообщили в полиции
ufa.bezformata.com Сегодня, 17:17
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Фото: ufa.bezformata.com

Подробности о смерти рабочего в шахте "Казахстанская" сообщили в полиции

Погибшему было 24 года.

В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали информацию о смерти рабочего в шахте "Казахстанская", передаёт BaigeNews.kz.

"6 ноября в городе Шахтинске около трансформаторной будки между шахтами имени Ленина и "Казахстанской" обнаружен труп 24-летнего мужчины. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — сообщили в полиции.

Есть версия, что сотрудник одного из подразделений угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау"скончался от высокого напряжения. 

Однако причину смерти мужчины всё ещё выясняют, по делу о его гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее пресс-служба компании сообщала, что на момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей.

 

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#несчастный случай
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:17
282
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