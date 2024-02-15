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Почти 80 нелегалов выявили за сутки в Астане

Сегодня, 18:13
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пресс-служба ДП Астаны Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
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Фото: пресс-служба ДП Астаны

В Астане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". За день в столице выявили 77 фактов нарушения Правил пребывания иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, 13 граждан Казахстана привлечены к административной ответственности за нарушение приглашёнными иностранцами установленных правил
пребывания, а также за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности.

Выдворены за пределы Казахстана семь иностранцев, в том числе в принудительном порядке - два гражданина Нигерии.

Водворены в приёмник-распределитель 54 человека.

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