Певец Игорь Николаев попал в реанимацию - СМИ
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Игорь Николаев экстренно госпитализирован в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
У артиста, по данным СМИ, возникли проблемы с сердцем.
"Николаев переведён в реанимацию. По нашей информации, у него обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. В эти минуты врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние. У композитора нарушена работа сердца - ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников", - сообщает Telegram-канал.
В январе Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Тогда ему поставили два стента, стабилизировали состояние и отправили домой.
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