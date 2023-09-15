Певец Игорь Николаев попал в реанимацию - СМИ

Игорь Николаев экстренно госпитализирован в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

У артиста, по данным СМИ, возникли проблемы с сердцем.

"Николаев переведён в реанимацию. По нашей информации, у него обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. В эти минуты врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние. У композитора нарушена работа сердца - ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников", - сообщает Telegram-канал.

В январе Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Тогда ему поставили два стента, стабилизировали состояние и отправили домой.