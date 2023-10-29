Первый крематорий для кошек и собак открылся в Костанае

В Костанае появился первый крематорий для кошек и собак. Авторы идеи — зоозащитники. Острая необходимость почувствовалась тогда, когда неожиданно для костанайцев разрушили кладбище домашних животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Аппарат приобретён за средства инвесторов, спонсоров. Стоимость его около пяти миллионов. Крематорий полностью готов к запуску, осталось лишь наладить формальности.

"Крематорий для домашних животных стал уже необходимостью. За восемь лет волонтерства мы не раз столкнулись с проблемой захоронения. Как воришки, пробирались на кладбище и захоранивали животных, которые были с нами", — рассказывает Александра Лебединская.

Яма Беккера — на сегодня единственное законное место захоронения. Похоронить кошку или собаку на своем участке — с точки зрения норм закона, нарушение. Яды, которые выделяются при разложении трупов, влияют на растительность.

Услугами крематория может воспользоваться любое частное лицо. Прах любимца выдадут в специальной урне, потом его можно развеять или оставить хвостатого члена семьи в стенах дома. Помимо коммерческой составляющей проект включает и социальную. Часть средств от прибыли будут направлять на приобретение корма для подопечных приюта "Надежда плюс kst". Также будут предусмотрены скидки пенсионерам. Правда, цену услуги кремации четвероногого ещё не установили. Зоозащитники уверяют – она точно будет доступнее, чем за границей.