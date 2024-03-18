Первая ракетка Казахстана установил личный рекорд в мировом рейтинге

Вышла обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте остается серб Новак Джокович, за ним располагаются испанец Карлос Алькарас и Янник Синнер из Италии.

Напомним, что в финале турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева, который занимает в рейтинге четвертое место.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся на две строчки и занял рекордную в своей карьере позицию в рейтинге ATP - 18-е место. В Индиан-Уэллсе Бублик дошел до третьего раунда, где не смог сломить сопротивления десятой ракетки мира Алекса Де Минора из Австралии.

Другой представитель Казахстана в топ-100 Александр Шевченко потерял семь строк и стал 58-м. Михаил Кукушкин отыграл одну позицию - 139-й, Денис Евсеев сместился на четыре места вниз - 184-й, Бейбит Жукаев сохранил 191-е место.

В парном разряде на первую позицию поднялся американец Остин Крайчек, опередивший индийца Рохана Бопанну и Мэттью Эбдена из Австралии.

Казахстанский теннисист Александр Недовесов опустился на одну позицию и теперь занимает 46-е место. Андрей Голубев - по-прежнему 71-й.