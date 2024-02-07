Пересмотреть инфраструктурный план и определить приоритеты поручил Токаев правительству

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что важным условием для широкого привлечения инвестиций является качественная подготовка Национального инфраструктурного плана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Собрать, как говорится, все "хотелки" в один документ и потом жаловаться на то, что из бюджета не выделены средства, – это не иначе как расписка в своей некомпетентности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил правительству пересмотреть инфраструктурный план.

"В нем нужно определить приоритеты, точечно проработать привлечение частных инвестиций в стратегически важные проекты, предусмотреть меры финансовой поддержки лишь для крайних случаев", - подчеркнул Глава государства.

Также президент отметил, что еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов.

"Контуры этой работы мною неоднократно обозначались, в том числе на встречах с бизнесом. Уполномоченным структурам нужно активизировать усилия.

Поступающие средства надо направлять на реализацию важных для страны проектов. В то же время еще раз предупреждаю – нельзя "перегибать палку", произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал", - сказал он.