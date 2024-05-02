Пенсионерка получила перелом и сутки пролежала на полу в квартире в Щучинске
Сегодня, 23:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:26Сегодня, 23:26
88Фото: ДЧС Акмолинской области
В Щучинске 85-летняя пенсионерка упала в своей квартире и сутки пролежала на полу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.
Выяснилось, что пожилая женщина получила перелом предплечья и не могла самостоятельно встать на ноги.
Через сутки родственники не смогли войти в квартиру пенсионерки и вызвали сотрудников ДЧС. Акмолинские спасатели с помощью автолестницы смогли попасть через окно в квартиру на четвертом этаже. Открыв дверь квартиры изнутри, пожарные-спасатели передали женщину медикам скорой помощи.
Самое читаемое
- Транспортный налог планируется снизить на старые авто
- Факт рождения жителя Казахстана спустя 25 лет установил суд
- Сильные дожди и снег: синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни
- Парк "Достық" приводят в порядок в Актобе
- За это ты будешь сидеть минимум 10 лет – Нукенова перед смертью предупреждала Бишимбаева об уликах