Пенсионерка получила перелом и сутки пролежала на полу в квартире в Щучинске

В Щучинске 85-летняя пенсионерка упала в своей квартире и сутки пролежала на полу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Выяснилось, что пожилая женщина получила перелом предплечья и не могла самостоятельно встать на ноги.

Через сутки родственники не смогли войти в квартиру пенсионерки и вызвали сотрудников ДЧС. Акмолинские спасатели с помощью автолестницы смогли попасть через окно в квартиру на четвертом этаже. Открыв дверь квартиры изнутри, пожарные-спасатели передали женщину медикам скорой помощи.