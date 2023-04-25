Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане выросла

Фото: pixabay.com

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2022 год составила 74,4 года, тем самым показатель вырос сразу на 4,2 года, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

В региональном разрезе самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в городе Алматы – 77,3 года, самая низкая в области Ұлытау – 71,4 года.

"В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 78,4 года, против 74 лет в 2021 году. Среди мужчин показатель также вырос и составил 70,2 года, до этого последние 5 лет он не превышал отметки 68,8 года", - говорится в сообщении.

Добавим, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.