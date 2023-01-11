Овощи дорожали по другой причине - Смаилов объяснил повышение базовой ставки

Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о повышении базовой ставки, передаёт BaigeNews.kz. Глава кабмина выступил на заседании коллегии министерства торговли и интеграции.

"По базовой ставке я согласен, она высокая. Но напрямую не влияет на сдерживание цен. Мы об этом говорили и с председателем Нацбанка. Когда дорожали овощи в прошлом году, то это не потому, что базовая ставка была недостаточно высокой, а потому что в соседних странах цены были в два раза выше, и торговцы приезжали и прямо с поля забирали в два раза дороже. Естественно, фермеры продают по максимально возможной высокой цене. В этой ситуации никакого отношения базовая ставка к росту цен не имела. Но как ни парадоксально, мы считаем повышение базовой ставки правильным решением, потому что есть понятие инфляционные ожидания у населения и участников рынка", - сказал Алихан Смаилов.

Он считает, что инфляционные ожидания вызывают ещё большие инфляционные процессы, чем объективные факторы.

"Участники рынка всё понимают. Если инфляция повышается, базовая ставка должна расти. Если базовая ставка не растёт, значит, жди ещё большей инфляции. Этот поведенческий фактор, связанный с инфляционными ожиданиями, очень серьёзный. Поэтому очередное повышение базовой ставки, я считаю, было правильно сделано. Мы думаем, что уже в марте будет снижение инфляции. С этого момента нужно будет снижать базовую ставку с тем, чтобы сделать кредиты более доступными для бизнеса. Как только, так сразу надо это делать", - сказал Алихан Смаилов.