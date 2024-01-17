Отток населения из северных регионов Казахстана: депутаты предлагают решения

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов перечислил причины оттока населения из северных регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"За минувшие годы Костанайской и Северо-Казахстанской областях накопилось немало "хронических" проблем, которые до сих пор не находят свое решение. Главная проблема здесь – отток населения. К сожалению, эта тенденция длится уже не первый год. Отсюда кадровый дефицит, и острая нехватка специалистов, в том числе и рабочих профессий", - считает депутат.

Он отметил, что правительство, ранее пыталось решить эту проблему путем переселения на север жителей южных регионов, но эти программы не дали нужного эффекта.

"Северные регионы у нас преимущественно аграрные, но какие-бы денежные ресурсы правительство ни направляло в сельское хозяйство, они не дадут должной отдачи, если при этом не позаботиться о сельских жителях, о благоустройстве сельских домов, о социально-культурных условиях. Народная партия Казахстана предлагает создать необходимые условия, как для переселенцев, так и для постоянных жителей северных регионов, живущих в суровых климатических условиях", - добавил мажилисмен.

В частности, депутат предлагает продумать систему специальных "северных" денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций и т.д.

"Второй немаловажный момент, без которого невозможно достичь полноценного развит северных регионов – это газификация. В Костанайской области газифицировано только 18% населенных пунктов. В СКО – природного газа нет вообще. Проблема с газификацией делает северные регионы экономически не привлекательными для инвесторов и в целом для проживания. Третья проблема северного региона – недоступность качественной питьевой воды. Несмотря на обилие в регионе рек и озер и подповерхностное расположение грунтовых вод, многие населенные пункты здесь не имеют нормального водоснабжения", - сказал Магеррамов.

Острой проблемой остается и состояние дорожной инфраструктуры. Необходимо менять системный подход к строительству и ремонту дорог.

"Сейчас дороги находятся в разном ведении – в областном, в республиканском и пр. И очень часто при строительстве одних дорог от тяжелой техники и большегрузов страдают дороги другого подчинения. Необходимо установить весовые станции, (областные власти готовы установить их за свой счет), и ввести жесткие требования по соблюдению всех правил проезда. И, конечно, нужна ответственность для предприятий, проводящих дорожные работы. А гарантийные сроки службы дорожного полотна продлить с 2 до 10 лет", - резюмировал депутат.