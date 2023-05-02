Осуждённые за терроризм в Ираке казахстанки объявили голодовку

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Шесть гражданок Казахстана, отбывающих пожизненное наказание в тюрьме Ирака за участие в террористической организации, объявили голодовку. Об этом сообщил представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге во вторник, 2 мая, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Смадиярова, недавно проводилась специальная операция "Русафа" по доставке казахстанских детей из Ирака. Это были дети граждан РК, которые осуждены пожизненно в Ираке.

"24 апреля 2023 года в посольство Казахстана в Иордании поступило сообщение о том, что в знак протеста против приговоров Иракских властей о пожизненном лишении свободы за участие в деятельности террористической организации несколько иностранных граждан, в том числе граждане Казахстана в Багдаде, начали голодовку в тюрьме "Русафа-6". Заключённые требуют скорейшего проведения процедуры экстрадиции. Акция голодовки началась на фоне слухов о подписании Иракскими властями закона об амнистии. Согласно имеющейся информации, якобы власти Ирака планируют в текущем году подписать закон об амнистии лиц, совершивших преступления всех категорий. Следует отметить, что амнистированные лица должны отбыть треть срока своего наказания в этой стране", - рассказал представитель МИДа.

Он сообщил, что в настоящее время в вышеназванных учреждениях отбывают пожизненное наказание шесть граждан РК, осуждённых за участие в террористической организации. По словам Смадиярова, протестующие жалуются на несправедливый приговор, необоснованное обвинение в терроризме и плохие условия содержания под стражей.

"По инициативе нашего посольства в Иордании, 26 апреля 2023 года были проведены переговоры с судьёй тюрьмы Русафа и по совместительству с заместителем прокурора, специалистом по защите детей из Иракского офиса ЮНИСЕФ, по результатам которых была достигнута договорённость о соблюдении прав граждан Казахстана. Мы отслеживаем эту информацию, держим на контроле. В случае каких-то изменений обязательно информируем. С соответствующими Иракскими властями мы на постоянной связи", - сообщил Айбек Смадияров.

Ранее в МИД сообщили об эвакуации из Судана казахстанцев.