Эвакуация казахстанцев из Судана: за помощью обратились ещё 14 человек — МИД

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Ещё 14 граждан Казахстана в Судане обратились за помощью в министерство иностранных дел РК. Об этом рассказал представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передаёт BaigeNews.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что в связи с эскалацией конфликта в Судане между вооружёнными силами и силами быстрой поддержки, посольство Казахстана в Египте, которое курирует Судан, и в Эфиопии, а также генеральное консульство в Джидде, занимаются вопросами эвакуации граждан РК.

"Изначально было известно лишь о трёх гражданах РК. После того, как эта информация вышла в СМИ, к нам в МИД обратились ещё 14 граждан РК, которые находятся на территории Судана. По подсчётам наших посольств, за рубежом до эскалации конфликта на территории Судана в общей сложности находились 17 граждан Казахстана. Большая часть из них прибыла в Судан для осуществления трудовой деятельности в частной горнодобывающей компании", - рассказал представитель МИД РК.

По его словам, на сегодняшний день шесть граждан Казахстана эвакуированы через близлежащие страны и доставлены в Иорданию, Эмираты, Саудовскую Аравию и в город Джидду. Эвакуация проводилась при содействии иностранных посольств, которые находятся в Судане, это посольства России, Турции, Эфиопии и Иордании.

"Одна гражданка РК, являющаяся сотрудником ЮНИСЕФ ООН, разместилась в кампусе ЮНИСЕФ, которое находится в Иордании. А другая соотечественница по своему желанию решила остаться в Эмиратах. Четверо наших граждан прибыли в Казахстан. То есть шесть из 17 граждан были вывезены за пределы Судана. Остальные 11 наших граждан изъявили желание остаться в Судане. Одна гражданка является сотрудницей организации "Врачи без границ". Она решила там остаться, и мы с ней на связи", - добавил Айбек Смадияров.

Он отметил, что остальные 10 граждан являются сотрудниками горнодобывающей компании. В МИД РК договорились с руководителем этого предприятия о том, что в случае эскалации конфликта и опасности граждане РК будут немедленно эвакуированы из города Вади Ашар.

Напомним, ранее из Судана эвакуировали трёх гражданок Казахстана.