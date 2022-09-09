Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге

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В Нур-Султане осуждены организаторы и руководители финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского суда.

"С. и Б. признаны виновными в незаконной финансовой деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии, в создании С. и в руководстве с Б. в группе лиц по предварительному сговору финансовой пирамидой, с вовлечением в деятельность 259 вкладчиков по программам приобретения движимого/недвижимого имущества, а также "Cell-контрактам" и по программе "Profitbox" с привлечением денежных средств в особо крупном размере, в сумме один миллиард 642 миллиона тенге", - сообщили в суде.

Судебная коллегия оставила без изменений приговор районного суда №2 от пятого июля в отношении С. и Б. Они осуждены по статьям 217 части 3 пункта 2 и 214 части 2 пункта 2 УК РК на шесть и пять лет лишения свободы соответственно, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях в течение семи лет.

Приговор вступил в законную силу.