open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге
astana.sud.kz Сегодня, 09:39
155
Фото: astana.sud.kz

Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге

В Нур-Султане осуждены организаторы и руководители финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского суда.

"С. и Б. признаны виновными в незаконной финансовой деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии, в создании С. и в руководстве с Б. в группе лиц по предварительному сговору финансовой пирамидой, с вовлечением в деятельность 259 вкладчиков по программам приобретения движимого/недвижимого имущества, а также "Cell-контрактам" и по программе "Profitbox" с привлечением  денежных средств в особо крупном размере, в сумме один миллиард 642 миллиона тенге", - сообщили в суде.

Судебная коллегия оставила без изменений приговор районного суда №2 от пятого июля в отношении С. и Б. Они осуждены по статьям 217 части 3 пункта 2 и 214 части 2 пункта 2 УК РК на шесть и пять лет лишения свободы соответственно, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях в течение семи лет. 

Приговор вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#финансовая пирамида #суд
Сегодня, 09:39
155
Журналист

Рекомендуем

Наверх