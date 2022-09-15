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Оправдан атырауский чиновник, обвинявшийся в хищении госсредств для закупки ноутбуков
В Атырау суд вынес оправдательный приговор и.о заместителя руководителя областного управления образования и директору ТОО, обвинявшимся в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку планшетов и компьютеров для школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда.
Первого судили по обвинению в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение госфункций (пункт 2 части 4 статьи 189 УК). Второго обвиняли в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Х. в 2020 году при переходе на дистанционный формат обучения в связи с введением карантинных ограничений, используя своё служебное положение, на основании договора государственного закупа похитил деньги, выделенные на закуп планшетов и компьютеров школьникам.
К., являясь директором и учредителем ТОО, воспользовавшись служебным положением, присвоил чужое имущество в особо крупном размере (сумма ущерба - свыше 194 миллионов тенге).
Основанием для предъявления обвинения подсудимым послужило заключение руководителя криминалистического отдела департамента экономических расследований по Атырауской области, акт проверки соответствия инженера системы ТОО "L" техническим условиям, заключение заместителя директора ТОО "R".
Однако в ходе следственного эксперимента установлено, что выводы экспертизы сделаны ошибочно и не нашли своих доказательств. Других доказательств, подтверждающих виновность подсудимых, со стороны обвинения не представлено.
В итоге факт присвоения и растраты вверенного чужого имущества с использованием служебного положения подсудимыми в особо крупном размере не нашло своего подтверждения.
Суд пришёл к выводу, что обвиняемые должны быть оправданы по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.
Суд признал право подсудимых на возмещение вреда за незаконное уголовное преследование.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес прокуратуры Атырауской области, в котором акцентировал внимание на допущенных в ходе расследования по данному делу нарушениях и необходимости принятия соответствующих мер по недопущению впредь.
Приговор и частное постановление суда не вступили в законную силу.
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