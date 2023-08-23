Около 2 800 золотых слитков купили казахстанцы в июле

В июле текущего года казахстанцы приобрели около 2800 золотых слитков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на национальный банк Казахстана.

"2 787 мерных слитков общим весом 111,1 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в июле 2023 года", - говорится в сообщении банка.

По данным нацбанка, наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 35 125 штук. Больше всего покупка мерных слитков в июле 2023 года пришлась на следующие регионы: Алматы (1 275 штук, 46%), Шымкент (756 штук, 27%) и Астана (151 штука, 5%).

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".

"С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 23 710 мерных слитков общей массой 623,0 кг, что составляет 18% от общего объема реализации мерных слитков", - отметили в нацбанке.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 135 183 золотых слитков общим весом 4,6 т.