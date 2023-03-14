Около 127 тысяч авто поставлено на учёт в январе в Казахстане

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В январе 2023 года, по данным министерства внутренних дел, на учёт поставлено 126,9 тысячи единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 27,3 процента, в том числе легковых автомобилей – на 25,9 процента, грузовых автомобилей – на 39,5 процента, автобусов в два раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Так, по состоянию на 1 февраля 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 518,7 тысячи единиц (4 308,6 тысячи – 01.02.2022), из них 87,9 процента – легковые автомобили, десять процентов – грузовые и 2,1 процента – автобусы.

Кроме того, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за январь 2023 года было зарегистрировано 844 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 1274 человека. В сравнении с соответствующим периодом 2022 года количество пострадавших уменьшилось на 2,7 процента.

Отметим, по состоянию на 1 февраля 2023 года, согласно данным Национального банка, страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 7879 страховых выплат на сумму 4,3 миллиона тенге.