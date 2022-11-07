Ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку в Актау

Фото: lada.kz

Рядом со строящейся многоэтажкой располагается детская игровая площадка. Как утверждают жители дома в 14 микрорайоне, застройщик не соблюдает технику безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"Некоторые родители и вовсе боятся отпускать своих детей играть на площадку, потому что прямо у ограждения из профлиста навалили кучу булыжников. Эта насыть может запросто повалить этот забор, а он в двух метрах от детского игрового комплекса. Всем все равно? Куда нам теперь жаловаться?" - возмущаются жители дома №5.