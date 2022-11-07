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  • Ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку в Актау
lada.kz Сегодня, 07:48
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Фото: lada.kz

Ограждение на стройке может рухнуть на детскую площадку в Актау

Рядом со строящейся многоэтажкой располагается детская игровая площадка. Как утверждают жители дома в 14 микрорайоне, застройщик не соблюдает технику безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"Некоторые родители и вовсе боятся отпускать своих детей играть на площадку, потому что прямо у ограждения из профлиста навалили кучу булыжников. Эта насыть может запросто повалить этот забор, а он в двух метрах от детского игрового комплекса. Всем все равно? Куда нам теперь жаловаться?" - возмущаются жители дома №5.

Со слов жителей дома №5, несмотря на просьбу областного акимата приостановить строительство, оно продолжается с понедельника по воскресенье.

Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили свое несогласие с запланированным строительством высотного жилого дома.

Вопреки мнению горожан начался монтаж башенного крана.

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#Актау #башенный кран #детская площадка #жалобы
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:48
140
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