Очередной схрон оружия и боеприпасов обнаружили в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники УИС в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Его обнаружили в заброшенном доме на станции Тентек Коксуского района сотрудники учреждения № 10 ДУИС по Алматинской области и области Жетысу совместно с отделом полиции Коксуского района.

На месте изъяты граната РГД-5, 30 патронов 5,45 и 7,62, три патрона 16 калибра и газовый пистолет Reck.

"По предварительным данным, боеприпасы и оружие были похищены из здания полиции Талдыкоргана во время январских событий. Всего в течении года сотрудниками УИС Алматинской области и области Жетысу было изъято около 20 оружий и более двух тысяч боеприпасов разного калибра", — отметил начальник ДУИС Иглик Хасенов.

По данному факту сотрудники полиции Коксуского района начали досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК. Назначена баллистическая экспертиза.