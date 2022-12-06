Объём инвестиций ЕАБР в казахстанские проекты составил 1,2 миллиарда долларов

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Премьер-министр Казахстана, председатель Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) Алихан Смаилов встретился с председателем правления финорганизации Николаем Подгузовым, передаёт BaigeNews.kz.

Обсуждены предварительные итоги деятельности ЕАБР в 2022 году и план работы на следующий год.

В этом году банк нарастил инвестиции в проекты в республике до 1,2 миллиарда долларов, что превышает плановые индикаторы и показатели предыдущего года.

В 2023 году в приоритетные отрасли экономики страны планируется направить еще порядка 1,1 миллиарда долларов.

Смаилов отметил важность увеличения числа кооперационных проектов.

Николай Подгузов сообщил, что всего до 2026 на реализацию проектов в Казахстане предусмотрено не менее 3,8 миллиарда долларов.

"В будущем году приоритетами финансирования будут проекты, направленные на развитие логистической инфраструктуры, обеспечение водными ресурсами, продовольственной и энергетической безопасности, улучшение экологических показателей", — сказал глава ЕАБР.