- Как будут работать ЦОНы в предстоящие праздники в Казахстане 20:12 45
- Жуткое ДТП на трассе: одна из машин загорелась в Акмолинской области 19:53 141
- Значительный рост онкозаболеваний зафиксирован в Улытауской области. Учёные ищут причину 19:38 195
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 19:10 288
- Новый микрорайон вместо дачного массива возводят в Павлодаре 19:00 278
- Цена простоя: проект строительства дороги Кызылорда-Жезказган подорожал на 40 млрд тенге 18:54 308
- Наркотики на 6 млн долларов пытались ввезти в Казахстан 18:45 352
- Казахстанские студенты в России просили вернуть их на родину из-за военного мятежа – МИД 18:25 640
- Впереди самое сложное - Костомаров опубликовал первое после реанимации видео 18:14 411
- В Египте обрушилось 13-этажное здание 17:55 513
- Доллар окреп в Казахстане 17:44 379
- Водитель самосвала повредил мост в ВКО 17:22 440
- "Думаю, я не на 100% готова" - Рыбакина снялась с турнира в Истбурне 17:16 548
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 17:08 308
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 17:01 812
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 16:54 593
- Рыбакина сохранила за собой третью строчку мирового рейтинга 16:35 396
- Астанчан предостерегли от покупки некачественной еды онлайн 16:34 326
- Назначен аким Актобе 16:32 508
- Уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" Пригожина не прекращено 16:02 527
- Менеджер страховой торговала талонами о прохождении ТО в Караганде 15:52 387
- Журналисты получили в подарок квартиры от президента Казахстана 15:41 781
- В Астане 27 июня обещают грозу и град 15:37 417
- В ВКО запустили проект по изучению казахского языка в гостевых семьях 15:15 583
- 15 человек эвакуировали из-за пожара в Жанатасе 15:12 352
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 14:39 4921
- Поиск конопляных плантаций на территории Казахстана ведут из космоса 14:15 639
- В Улытауской области ограничат посещение леса из-за пожарной опасности 13:57 431
- Тонну наркотиков изъяла полиция в ходе спецоперации в Казахстане 13:40 485
- Площадь пожара в Иле-Балхашском резервате удалось значительно уменьшить 13:35 423
- Элтон Джон дал последний концерт 13:21 379
- Спрос на курорты Алаколя, Балхаша и Зайсана выросли в пять раз 13:07 823
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 13:06 450
- Бизнес-леди осудили на 3,5 года за ущерб государству в размере 109 млн тенге 12:42 548
- История одной закупки: на реконструкцию стадиона в Шымкенте ушло почти 4 млрд тенге 12:38 1239
- Места для жертвоприношения на Курбан айт определили в Астане 12:29 487
- Взрыв в Шемонаихе: скончались двое пострадавших 12:21 512
- Пожар близ Астаны потушили 12:20 390
- Живущие в аварийных бараках павлодарцы не могут дождаться переселения 12:20 492
- За ЧП на детской площадке в Караганде уволят замакима района 11:56 522
- Кража львят из зоопарка Караганды: подозреваемых не будут арестовывать 11:50 503
- Аферисты из Павлодара обманули более 100 покупателей на OLX 11:16 531
- Из Туркестанской области на родину выдворили восемь ночных бабочек 11:11 766
- "Қазақстан Барысы-2023" в честь Дня города пройдёт в Астане 2 июля 10:45 514
- Отпуск на миллион: сколько стоит отдых в Казахстане 10:39 438
- Вице-министра просвещения уволили с должности 10:35 999
- Площадь выгоревшей территории на Балхаше достигла 9 тысяч гектаров 10:08 546
- Руководство детского дома в Абайской области похитило шесть миллионов тенге 09:42 519
- Исполнительница главной роли фильма "Томирис" завоевала титул Mrs Globe 2023 09:26 2037
- Раскопки древнего городища Сарайшык возобновили в Атырау 09:11 662
- Акимат Астаны предупредил о перекрытии улицы Валиханова 08:47 556
- Александр Бублик значительно улучшил свою позицию в мировом рейтинге 08:23 623
- Карагандинец пытался покончить с собой из-за свадьбы бывшей жены 07:42 1203
- В Казахстане перенесли чемпионат Азии по боксу 06:53 614
- Девушка выпала с четвёртого этажа в Караганде 05:34 688
- Фермер из Туркестана вывел породу лошадей для кокпара 04:19 1279
- В ВКО снимают романтическую комедию 03:05 1190
- Причину синдрома долгого COVID объяснили врачи 01:33 851
- Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым 00:19 1866
- На дне Иртыша найден автомобиль с трупом 25.06.2023 1455
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 1944
- Бублик обратился к казахстанским болельщикам после исторической победы 25.06.2023 862
- 15 дворцов школьников построят в Астане 25.06.2023 844
- Велогонщик Алексей Луценко стал национальным чемпионом Казахстана 25.06.2023 726
- Вагон американских горок сошёл с рельсов в Стокгольме: люди упали с высоты 25.06.2023 1303
- Средневековый замок построил у себя во дворе пенсионер из Петропавловска 25.06.2023 3831
- Бублик сенсационно завоевал исторический титул в Германии 25.06.2023 1142
- Сборная Казахстана по настольному теннису завершила выступление в Тунисе 25.06.2023 828
- Дожди, град, шквал и туман обещают казахстанцам в понедельник 25.06.2023 708
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 2625
- Пожарные оперативно ликвидировали огонь в нацпарке Алматинской области 25.06.2023 813
- Канада начала расследование гибели батискафа "Титан" 25.06.2023 948
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 2258
- Меры по сдерживанию цен обсудили в Кызылординской области 25.06.2023 807
- Легкомоторный спортивный самолёт разбился в Подмосковье 25.06.2023 1008
- Новый приграничный район появится в области Абай 25.06.2023 810
- Космонавт Роскосмоса провела массовую зарядку в честь 130-летия Новосибирска 25.06.2023 799
- Стал известен гонорар Жалгаса Жумагулова за седьмой бой в UFC 25.06.2023 1213
- Массовое празднование однополых свадеб устроили в Мехико 25.06.2023 1905
- 150 гектаров камыша тушат в Алматинской области 25.06.2023 853
- LOADING...
Новый микрорайон вместо дачного массива возводят в Павлодаре
К проекту замещения дач на высотки в Павлодаре приступили в 2014 году. Новый микрорайон "Достык" решили возводить с уточнением, что расти городу больше некуда. На сегодняшний день более 800 дачных участков уже изъяли, а на их месте появились новостройки, в некоторые уже въехали жильцы. При этом на первый взгляд район выглядит слабо заселенным, кругом стройка и людей во дворах практически нет. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на месте.
К изъятию земель дачного массива для государственных нужд в Павлодаре приступили в 2014 году. Процедура проходила, да и до сих пор проходит, не со всеми гладко. С оценкой своего имущества соглашается не каждый, некоторые жители обращаются в суд. В этом году на сессии городского маслихата депутаты одобрили выделение 133 миллионов тенге на выкуп очередных 36 дачных участков. Многие садоводы годами находятся в ожидании. Высаживают огороды и переживают, что именно в их дом вот-вот постучат.
"Дача для нас важна. Это очень любимое место мамы, ей 86 лет, я ей говорю "сиди дома", а она всё равно идет на дачу. Я люблю работать, не до отдыха. Ну и картошка своя, морковка, свекла. Когда вся эта история с изъятием дач началась, с самого начала мы просто думали, что до нас очередь будет идти долго. Мы к этому отнеслись спокойно. Думали половину заберут, а наши оставят. Потом, начали выкупать, кто-то радовался, люди получали деньги, покупали новые дачи. В начале этого года нам сказали, что теперь и наши дачи выкупят. Сейчас вот крайние дома вроде бы выкупили. Но у нас соседей практически нет. Почти одни остались", - говорит дачница Татьяна Кульманова.
Татьяне Кульмановой через полгода на пенсию. Признается, когда выкупят и ее дачу, от земли не откажется, будет искать новое садоводство. Только вот с этим сложности. Здесь все было отлажено, заброшенных дач практически не было, а вот в других кооперативах с этим есть проблемы. При этом женщина просто смирилась с тем, что дачи в любом случае заберут. Хотя в 2014 году отнеслась к этому крайне негативно.
Есть здесь и владельцы шести соток, которым о выкупе их участков стали говорить лишь недавно. Изначально их дачи не попадали в план застройки, но сейчас кое-какие слухи появились.
"Мне сказали, если ваша улица с дачным участком понадобится, то будут выкупать. По улице Жасминовая одну сторону, домик выкупят. Говорят, вроде коммуникации нужно будет прокладывать, или трамвайную линию. Но точно не знаем. Пока дачами пользуемся. У меня и у брата по даче. Знаю, что они там индивидуально подходят к выкупу, оценивают каждое дерево, кустарник, домик. Если скажут уходить, придется уходить", - рассказал владелец одной из дач Рашид Набиев.
В этом году руководство павлодарского трамвайного управления действительно озвучило планы по прокладке рельсов в микрорайон "Достык". И сделать это хотят, как раз кольцом вокруг всего нового микрорайона. Не исключено, что слухи, связанные с изъятием дополнительных участков, вполне оправданы.
Пока один павлодарцы переживают за свои шесть соток, другие ждут новое жилье. В микрорайоне возвели уже несколько высоток, при этом вокруг сданных в эксплуатацию домов продолжается строительство. Не смотря на то, что семей живет много, оживленными дворы не назовешь, даже вечером в выходной день. Местами сделали благоустройство, появляются детские площадки. В проекте микрорайона предусмотрено возведение школ, детских садов, поликлиник. Но пока с трудом верится, что в ближайшем будущем пустырь реально может стать оживленным районом.
Болат получил квартиру в одной из новостроек по программе "Шанырак". Признается, живет сейчас на стройке, но относится к этому с пониманием. Хотя после въезда были вопросы по качеству социального жилья.
"Дом теплый, но благоустройство, внутренняя отделка вызывает вопросы. Установку окон неправильно сделали, есть зазоры, сквозняк. Двери тоже установлены неправильно. Все оставляет желать лучшего, но это все равно лучше, чем снимать жилье. Поэтому мне нравится. Элитным это жилье не назовешь. Планировка странная. У меня однокомнатная квартира, санузел совмещен и очень большой. Квадратов шесть, наверное. Зачем такой большой санузел?", - житель одной из новостроек микрорайона.
По планам акимата, в новом микрорайоне жилье смогут получить около 20 тысяч человек. Проект реализуют много лет, и по информации управления строительства, пока не закончили даже первый этап.
"Проект микрорайона "Достык" - трехэтапный. В этом году, в следующем году мы закончим первый этап полностью. В этом году начинается выкуп второго этапа, соответственно инженерно-коммуникационные сети будут проложены. Дальше будет застраиваться второй этап, потом третий. Пока я точно не могу сказать (по срокам завершения – прим.авт.). В проекте насколько я знаю, был десятилетний срок", - сообщил заместитель руководителя управления строительства Павлодарской области Азат Сатабаев.
В этом году в микрорайоне "Достык" строят семь домов на 906 квартир. Общая площадь около 64 тысяч квадратных метров.
Фото: Катерина Приходько.
-
Trend news
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 17:01 803
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 16:54 589
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 14:39 4864
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 13:06 448
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 1940
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 2623
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 2258
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 1868
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1154
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 5322
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1212
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20424
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2082
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 13804
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3416
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 9969
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1694
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 2711
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2280
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2253
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2147
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2182
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2246
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 1965
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2447
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 26000
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1710
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2157
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2038
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2166
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1951
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2267
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 1889
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2770
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10520
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 28648
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1811
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1894
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2150
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7427
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2092
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2820
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 34758
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5957
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 2624
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4495
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2213
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2961
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 3760
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2194
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2375
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2178
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2613
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10337
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2307
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 8033
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 3785
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3481
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2806
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2325
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3548
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3435
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3906
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4900
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2955
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2880
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3095
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50411
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2718
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3871
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 3359
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3830
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 3071
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 3419
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 4407
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2697
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4617
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 3458
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4746
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 3201
-
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 19:10 276
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 17:08 307
- Вице-министра просвещения уволили с должности 10:35 998
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 882
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1246
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1612
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 1037
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1079
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 37009
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1114
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1461
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1589
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1494
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 1987
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1637
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 1760
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2144
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 1935
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2130
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2264
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 2833
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2609
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2243
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2042
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 1987
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2312
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3398
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2761
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1991
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2227
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2609
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2012
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2466
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2427
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2762
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2688
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2589
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2508
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3143
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4748
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2829
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4319
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3389
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3230
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2877
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3755
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2675
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3036
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4184
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2838
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3407
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 2687
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2815
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2450
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2951
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7556
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3614
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2277
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2661
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3065
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2994
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2791
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3166
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3245
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5647
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3452
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4617
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3686
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3437
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4172
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3704
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 4089
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3717
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3764
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 4149
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 4204
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 3334
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 3429
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 3430
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2833