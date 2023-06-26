Новый микрорайон вместо дачного массива возводят в Павлодаре

Фото: Катерина Приходько

К проекту замещения дач на высотки в Павлодаре приступили в 2014 году. Новый микрорайон "Достык" решили возводить с уточнением, что расти городу больше некуда. На сегодняшний день более 800 дачных участков уже изъяли, а на их месте появились новостройки, в некоторые уже въехали жильцы. При этом на первый взгляд район выглядит слабо заселенным, кругом стройка и людей во дворах практически нет. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на месте.

К изъятию земель дачного массива для государственных нужд в Павлодаре приступили в 2014 году. Процедура проходила, да и до сих пор проходит, не со всеми гладко. С оценкой своего имущества соглашается не каждый, некоторые жители обращаются в суд. В этом году на сессии городского маслихата депутаты одобрили выделение 133 миллионов тенге на выкуп очередных 36 дачных участков. Многие садоводы годами находятся в ожидании. Высаживают огороды и переживают, что именно в их дом вот-вот постучат.

"Дача для нас важна. Это очень любимое место мамы, ей 86 лет, я ей говорю "сиди дома", а она всё равно идет на дачу. Я люблю работать, не до отдыха. Ну и картошка своя, морковка, свекла. Когда вся эта история с изъятием дач началась, с самого начала мы просто думали, что до нас очередь будет идти долго. Мы к этому отнеслись спокойно. Думали половину заберут, а наши оставят. Потом, начали выкупать, кто-то радовался, люди получали деньги, покупали новые дачи. В начале этого года нам сказали, что теперь и наши дачи выкупят. Сейчас вот крайние дома вроде бы выкупили. Но у нас соседей практически нет. Почти одни остались", - говорит дачница Татьяна Кульманова.

Татьяне Кульмановой через полгода на пенсию. Признается, когда выкупят и ее дачу, от земли не откажется, будет искать новое садоводство. Только вот с этим сложности. Здесь все было отлажено, заброшенных дач практически не было, а вот в других кооперативах с этим есть проблемы. При этом женщина просто смирилась с тем, что дачи в любом случае заберут. Хотя в 2014 году отнеслась к этому крайне негативно.

Есть здесь и владельцы шести соток, которым о выкупе их участков стали говорить лишь недавно. Изначально их дачи не попадали в план застройки, но сейчас кое-какие слухи появились.

"Мне сказали, если ваша улица с дачным участком понадобится, то будут выкупать. По улице Жасминовая одну сторону, домик выкупят. Говорят, вроде коммуникации нужно будет прокладывать, или трамвайную линию. Но точно не знаем. Пока дачами пользуемся. У меня и у брата по даче. Знаю, что они там индивидуально подходят к выкупу, оценивают каждое дерево, кустарник, домик. Если скажут уходить, придется уходить", - рассказал владелец одной из дач Рашид Набиев.

В этом году руководство павлодарского трамвайного управления действительно озвучило планы по прокладке рельсов в микрорайон "Достык". И сделать это хотят, как раз кольцом вокруг всего нового микрорайона. Не исключено, что слухи, связанные с изъятием дополнительных участков, вполне оправданы.

Пока один павлодарцы переживают за свои шесть соток, другие ждут новое жилье. В микрорайоне возвели уже несколько высоток, при этом вокруг сданных в эксплуатацию домов продолжается строительство. Не смотря на то, что семей живет много, оживленными дворы не назовешь, даже вечером в выходной день. Местами сделали благоустройство, появляются детские площадки. В проекте микрорайона предусмотрено возведение школ, детских садов, поликлиник. Но пока с трудом верится, что в ближайшем будущем пустырь реально может стать оживленным районом.

Болат получил квартиру в одной из новостроек по программе "Шанырак". Признается, живет сейчас на стройке, но относится к этому с пониманием. Хотя после въезда были вопросы по качеству социального жилья.

"Дом теплый, но благоустройство, внутренняя отделка вызывает вопросы. Установку окон неправильно сделали, есть зазоры, сквозняк. Двери тоже установлены неправильно. Все оставляет желать лучшего, но это все равно лучше, чем снимать жилье. Поэтому мне нравится. Элитным это жилье не назовешь. Планировка странная. У меня однокомнатная квартира, санузел совмещен и очень большой. Квадратов шесть, наверное. Зачем такой большой санузел?", - житель одной из новостроек микрорайона.

По планам акимата, в новом микрорайоне жилье смогут получить около 20 тысяч человек. Проект реализуют много лет, и по информации управления строительства, пока не закончили даже первый этап.

"Проект микрорайона "Достык" - трехэтапный. В этом году, в следующем году мы закончим первый этап полностью. В этом году начинается выкуп второго этапа, соответственно инженерно-коммуникационные сети будут проложены. Дальше будет застраиваться второй этап, потом третий. Пока я точно не могу сказать (по срокам завершения – прим.авт.). В проекте насколько я знаю, был десятилетний срок", - сообщил заместитель руководителя управления строительства Павлодарской области Азат Сатабаев.

В этом году в микрорайоне "Достык" строят семь домов на 906 квартир. Общая площадь около 64 тысяч квадратных метров.

Фото: Катерина Приходько.