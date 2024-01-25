  • 25 Января, 04:01
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Новорожденного назвали в честь спасателя из Акмолинской области

Сегодня, 03:44
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 03:44
Сегодня, 03:44
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

В Акмолинской области младенцу дали имя в честь начальника ОЧС Ерейментауского района Амангельды Доскенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Доскенов 10 января, несмотря на полученное обморожение, вслепую во время бурана отыскал и спас мать и сына. Тогда женщина была на 35-й неделе беременности.  

Уже 22 января Доскенову позвонила близкая семьи и пригласила на выписку. Мальчика назвали в честь его спасителя - Амангельды. Он родился абсолютно здоровым. Ребёнок в семье седьмой по счету. 

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