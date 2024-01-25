Новорожденного назвали в честь спасателя из Акмолинской области

В Акмолинской области младенцу дали имя в честь начальника ОЧС Ерейментауского района Амангельды Доскенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Доскенов 10 января, несмотря на полученное обморожение, вслепую во время бурана отыскал и спас мать и сына. Тогда женщина была на 35-й неделе беременности.

Уже 22 января Доскенову позвонила близкая семьи и пригласила на выписку. Мальчика назвали в честь его спасителя - Амангельды. Он родился абсолютно здоровым. Ребёнок в семье седьмой по счету.