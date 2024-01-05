Новая набережная, дороги, дизайн-код: как будет развиваться Усть-Каменогорск

Планы по развитию города в 2024 году озвучил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в городском акимате, в наступившем году ударить решено по нескольким направлениям. И главным из них должно стать благоустройство городских территорий. Анонсировано обустройство трех скверов в разных частях города, благоустройство крупной пешеходной зоны в районе улицы Астана, открытие новой набережной, а также масштабный ремонт общественных пространств в русле бывшей реки Комендантки и на улице Протозанова, а также спортивной зоны на Комсомольском острове.

"Параллельно в городе планируют начать внедрение собственного дизайн-кода. Уже сейчас профессиональные архитекторы разрабатывают несколько его вариантов – для разных типов застройки, имеющейся в городе. Начать упорядочивание внешнего вида планируют с улицы Казахстан – одной из центральных городских магистралей. Здесь обновят фасады домов, благоустроят тротуары и прилегающие скверы, проведут работу с предпринимателями для приведения к единому стилю коммерческих объектов", - сказал аким города.

В ВКО 2024 год объявлен годом дорог. Уже весной ремонты начнутся сразу на 25 участках. При этом власти обещают уделить большое внимание и дорогам окраинных микрорайонов, некоторые из которых не знали ремонта более 30 лет.

Среди крупных инфраструктурных проектов можно выделить начало строительства автомобильной развязки на съезде с моста через Иртыш и строительство подмостового проезда с его противоположной стороны. В коммунальной сфере это – начало строительства новых очистных сооружений, расширение котельной номер два на левом берегу Иртыша и строительство водопровода в поселке Лесхоз.