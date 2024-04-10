Незаконные сигареты и алкоголь выявили в магазинах в Туркестане

За два дня в торговых точках в Туркестанской области выявили незаконную алкогольную и табачную продукцию стоимостью 6,2 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минфин.

На полках магазинов обнаружены 5,7 тысячи бутылок алкоголя разных наименований, стоимостью свыше 4,4 миллиона тенге, без сопроводительных накладных на товары и лицензии, а также немаркированные 5,2 тысячи пачек сигарет марок Оris, Oscar, Zumerret, Mondeo стоимостью 1,8 миллиона тенге.

По фактам составлены административные материалы по статьям 463, 283 и 283-1 КоАП РК и переданы в суд.

За нарушения налогоплательщикам грозит штраф от 50 до 150 МРП с конфискацией подакцизных товаров.