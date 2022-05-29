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Прицеп с 10 тоннами растительного масла сгорел в Павлодарской области | BaigeNews.kz 29 мая, 00:03
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Прицеп с 10 тоннами растительного масла сгорел в Павлодарской области

Фура, гружённая 10 тоннами подсолнечного масла, сгорела на республиканской трассе возле села Успенка Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, сообщение о пожаре поступило 28 мая в 12.06.



"На автодороге республиканского значения Павлодар - Успенка - РФ на открытой территории полностью выгорел тентованный прицеп сидельного тягача марки Krone ZZF 18 2004 года выпуска, гружённый растительным маслом в пластиковых емкостях ориентировочно 10 тонн на площади 20 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.

Груз направлялся транзитом из Новосибирска в Бишкек через границу Казахстана. Пожар прицепа ликвидировали через два часа - в 13.50 часов. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Также загорелась сухая трава на двух участках: на площади в 500 квадратных метров и четырёх гектаров.
Возгорание ликвидировали в 14.40 часов.
#Пожар
29 мая, 00:03
2928
Журналист

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