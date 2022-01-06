Президент выступит с предложениями по политической трансформации Казахстана

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"Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", — заявил Касым-Жомарт Токаев.Также он особо поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, задействованных в обеспечении правопорядка в стране.
"Они приняли на себя удар воинствующих группировок и, к сожалению, несут потери. Выражаю их семьям искренние соболезнования и сочувствия", — сказал Президент.
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