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Президент выступит с предложениями по политической трансформации Казахстана | BaigeNews.kz 6 января, 00:14
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Фото: akorda.kz

Президент выступит с предложениями по политической трансформации Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал новые предложения по политической трансформации страны. Об этом он заявил пятого января в эфире одного из республиканских телеканалов, передает BaigeNews.kz.

В своем обращении Касым-Жомарт Токаев прокомментировал развернувшиеся в стране беспорядки. Он заверил, что будет находиться в столице, что бы ни случилось.

Также Глава государства пообещал озвучить новые предложения по политической трансформации Казахстана.
"Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также он особо поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, задействованных в обеспечении правопорядка в стране.
"Они приняли на себя удар воинствующих группировок и, к сожалению, несут потери. Выражаю их семьям искренние соболезнования и сочувствия", — сказал Президент.
6 января, 00:14
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Журналист

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