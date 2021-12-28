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Назарбаев и Путин проводят встречу в формате тет-а-тет | BaigeNews.kz 28 декабря, 16:30
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Фото: akorda.kz

Назарбаев и Путин проводят встречу в формате тет-а-тет

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Российской Федерации Владимир Путин проводят переговоры в Санкт-Петербурге в формате тет-а-тет, передает BaigeNews.kz.

"Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате "тет-а-тет", — написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Подробная информация о переговорах будет озвучена позже.

27 декабря Нурсултан Назарбаев прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ.

#Елбасы #Владимир Путин
28 декабря, 16:30
2441
Журналист

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