Назарбаев и Путин проводят встречу в формате тет-а-тет

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Российской Федерации Владимир Путин проводят переговоры в Санкт-Петербурге в формате тет-а-тет, передает BaigeNews.kz
.
"Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате "тет-а-тет", — написал на своей странице в Twitter
пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
Подробная информация о переговорах будет озвучена позже.
27 декабря Нурсултан Назарбаев прилетел
в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ.