Несколько сёл в Казахстане могут получить статус городов

Пересмотреть статусы сразу нескольких сёл предлагают в Казахстане. Данная инициатива предложена в проекте Указа Министерства нацэкономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Более 54 тысяч человек проживает в селе Бейнеу Мангистауской области. В селе активно развивается сельское хозяйство и предпринимательство. Здесь пересекаются международные железнодорожные и автомобильные пути.

"В годы репрессий многие покинули это место, но сейчас возвращаются назад. Значит, население еще будет расти. У нас в Актау есть свободная экономическая зона. Приходит много инвесторов, открываются новые производства. Я считаю, что если Бейнеу поменяет свой статус, то там тоже можно будет открыть свободную экономическую зону и активно работать с международными компаниями. Народ заживет намного лучше", - говорит ветеран государственной службы Акмоншак Баужанова.

В Туркестанской области предложено пересмотреть статус села Карабулак в Сайрамском районе, где официально проживает около 58 тысяч человек. Жители уверены, если Карабулаку присвоят новый статус, то появится больше возможностей развивать своё дело.

"Карабулакцы будут ощущать это, в первую очередь, статус города это малый бизнес, потом уже средний бизнес. Потому что уже люди из других сельских округов будут туда съезжать, продавать, покупать, как говорится", - сказал политолог Сакен Мажинбеков.

По информации Министерства национальной экономики, документ по изменению статуса населенных пунктов вынесли на публичное обсуждение до 26 сентября.



