Необходимы специальные программы для детей, совершивших преступления - Балаева

Эксперты Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК предлагают усилить меры профилактики безнадзорности среди детей и подростков. Экспертная группа изучила вопросы с выездом в регионы, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня состоялось заседание Нацкомиссии, в нём приняли участие представители экспертного и научного сообщества, руководители уполномоченных органов, заместители акимов регионов, представители центральных государственных органов, уполномоченные по правам ребенка в регионах.

Выступая перед участниками заседания, председатель комиссии, заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева отметила, что создание благоприятных условий для детей, недопущение негативного воздействия на них факторов, подвергающих их риску беспризорности и безнадзорности, являются важнейшим направлением социальной политики нашего государства. С этой целью реализуется комплекс социальных и профилактических мер.

"Вопрос профилактики детской беспризорности и безнадзорности сохраняет высокую актуальность. Это требует поиска новых подходов к формированию комплекса превенции. Необходимо совершенствовать систему предупреждения рисков безнадзорности несовершеннолетних, минимизируя контакт с законом", - сказала она.

Балаева отметила, что требуется разработка Концепции "Об основах государственной поддержки семьи в Казахстане". В ней должны быть закреплены основные направления политики в сфере охраны и защиты семьи.

"Существует проблема в организации дополнительного образования и досуговых мероприятий. Необходимы специальные восстановительные cоциальные программы для детей, которые совершили преступления. Это позволит работать с личностью ребёнка и не допустить его дальнейшей криминализации", - сказала председатель Национальной комиссии.

О ситуации в сфере профилактики детской безнадзорности и беспризорности и мерах совершенствования системы работы высказался министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Замминистра внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что отсутствие со стороны родителей должного контроля за поведением детей приводит к совершению ими правонарушений и преступлений.

С начала года к административной ответственности привлечено более 73 тысяч родителей. За допущение нахождения несовершеннолетних в заведениях в ночное время наказаны порядка 1,5 тысячи владельцев клубов.

Современная практика профилактической работы строится на принципах охранно-защитной концепции и включает широкую сеть разных ведомственных учреждений, оказывающих социально-правовую, психолого-медико-педагогическую помощь детям и семьям "группы риска".

Детально о необходимости внедрения института интегрированных социальных услуг для оперативного принятия мер и решения проблем беспризорности/безнадзорности детей рассказала национальный эксперт по социальным вопросам Программы развития ООН Светлана Жакупова.

"На одной цифровой платформе будут работать эксперты различных сфер (образование, здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы – каждый в пределах своих компетенций). Это позволит оперативно и эффективно оказать необходимые госуслуги нуждающимся семьям. Каждое оставленное без внимания дело будет мониторить Агентство по делам государственной службы. Данное решение позволит сократить сроки оказания мер поддержки таким семьям и соответственно административные расходы госорганов", - отметила спикер.

Эксперты Нацкомиссии по вопросам семейного развития и детской безопасности остановились на ряде проблемных вопросов: усиление родительской ответственности, повышение роли ювенальной полиции, о новых подходах к организации комплексных профилактических мер.

Председатель Нацкомиссии Аида Балаева поручила местным исполнительным органам в кратчайшие сроки выявить безнадзорных детей, составить дифференцированный комплексный план (по каждому ребёнку в отдельности) с учётом региональных особенностей. Вся эта работа должна идти по двум направлениям: по детям, состоящим на учёте; и профилактическая работа с детьми из группы риска.

Министерству просвещения - разработать и ввести единые стандарты профилактической деятельности и контроля в школах.

При этом подчёркнуто, что нужна активная последовательная работа всех уполномоченных органов в этом направлении.

Министерству информации и общественного развития предстоит разработать профилактические меры с широким привлечением гражданского сектора в работу по поддержке социально-уязвимых семей, а также организации досуга несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учёте.

Особо отмечена важность повышения роли ювенальной полиции в превенции детской безнадзорности и беспризорности. Необходимо возобновить проведение ежеквартальных широкомасштабных рейдов в целях выявления безнадзорных детей с привлечением заинтересованных структур и местных исполнительных органов.

Национальная комиссия продолжит подробный мониторинг в сфере профилактики детской безнадзорности и беспризорности на региональном уровне.