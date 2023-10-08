Некоторые дороги в Казахстане станут платными для большегрузов и автобусов

С 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технических категорий, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба национального оператора АО "НК "КазАвтоЖол", соответствии с Приказом Министра транспорта Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года, с сегодняшнего дня введена платность за проезд на автодороге "Павлодар-Семей-Калбатау".



Последующий ввод платности за проезд планируется реализовать на пяти участках автомобильных дорог:

9 октября 2023 года — "Бейнеу-Акжигит";

10 октября 2023 года — "Уральск-Самара";

14 октября 2023 года — "Павлодар-Омск";

16 октября 2023 года — "Кокшетау-Петропавловск".

На финальной стадии согласования находится Приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги "Уральск-Саратов".



Легковые транспортные средства 1 класса освобождены от платы. Плата за проезд будет взиматься с 2-6 класса транспортных средств.



1 класс ТС (легковые) – 0 тг/км (освобождены);

2 класс ТС (автобусы до 16 мест и грузовые) от 1 до 2,5 тн – 5 тг/км;

3 класс ТС (автобусы до 32 мест и грузовые до 5,5 тн) – 10 тг/км;

4 автобусы (свыше 32 мест и грузовые до 10 тн) – 15 тг/км;

5 класс ТС (грузовые от 10 до 15 тн) – 20 тг/км;

6 класс ТС (грузовые от 15 до 25 тн) – 25тг/км.



Предусмотрены льготные абонементы (ежемесячный и годичный):