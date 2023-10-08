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Некоторые дороги в Казахстане станут платными для большегрузов и автобусов

Сегодня, 11:41
АВТОР
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pixabay Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41
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Фото: pixabay

С 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технических категорий, передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщает пресс-служба национального оператора АО "НК "КазАвтоЖол",  соответствии с Приказом Министра транспорта Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года, с сегодняшнего дня введена платность за проезд на автодороге "Павлодар-Семей-Калбатау".
 
Последующий ввод платности за проезд планируется реализовать на пяти участках автомобильных дорог:

9 октября 2023 года — "Бейнеу-Акжигит";
10 октября 2023 года — "Уральск-Самара";
14 октября 2023 года — "Павлодар-Омск";
16 октября 2023 года — "Кокшетау-Петропавловск".

На финальной стадии согласования находится Приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги "Уральск-Саратов".
 
Легковые транспортные средства 1 класса освобождены от платы. Плата за проезд будет взиматься с 2-6 класса транспортных средств.
 

  • 1 класс ТС (легковые) – 0 тг/км (освобождены);
  • 2 класс ТС (автобусы до 16 мест и грузовые) от 1 до 2,5 тн – 5 тг/км;
  • 3 класс ТС (автобусы до 32 мест и грузовые до 5,5 тн) – 10 тг/км;
  • 4 автобусы (свыше 32 мест и грузовые до 10 тн) – 15 тг/км;
  • 5 класс ТС (грузовые от 10 до 15 тн) – 20 тг/км;
  • 6 класс ТС (грузовые от 15 до 25 тн) – 25тг/км.
     
    Предусмотрены льготные абонементы (ежемесячный и годичный):
  1. для автобусов до 16 мест и грузовых от 1 до 2,5 тн – 1 МРП/месяц и 12 МРП/год;
  2. для автобусов до 32 мест и грузовых до 5,5 тн – 2 МРП/месяц и 24 МРП/год;
  3. для автобусов свыше 32 мест и грузовых до 10 тн – 3 МРП/месяц и 36 МРП/год;
  4. для грузовых от 10 до 15 тн – 4 МРП/месяц и 48 МРП/год;
  5. для грузовых от 15 до 25 тн – 5 МРП/месяц и 60 МРП/год.

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