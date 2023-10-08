Некоторые дороги в Казахстане станут платными для большегрузов и автобусов
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С 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технических категорий, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба национального оператора АО "НК "КазАвтоЖол", соответствии с Приказом Министра транспорта Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года, с сегодняшнего дня введена платность за проезд на автодороге "Павлодар-Семей-Калбатау".
Последующий ввод платности за проезд планируется реализовать на пяти участках автомобильных дорог:
9 октября 2023 года — "Бейнеу-Акжигит";
10 октября 2023 года — "Уральск-Самара";
14 октября 2023 года — "Павлодар-Омск";
16 октября 2023 года — "Кокшетау-Петропавловск".
На финальной стадии согласования находится Приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги "Уральск-Саратов".
Легковые транспортные средства 1 класса освобождены от платы. Плата за проезд будет взиматься с 2-6 класса транспортных средств.
- 1 класс ТС (легковые) – 0 тг/км (освобождены);
- 2 класс ТС (автобусы до 16 мест и грузовые) от 1 до 2,5 тн – 5 тг/км;
- 3 класс ТС (автобусы до 32 мест и грузовые до 5,5 тн) – 10 тг/км;
- 4 автобусы (свыше 32 мест и грузовые до 10 тн) – 15 тг/км;
- 5 класс ТС (грузовые от 10 до 15 тн) – 20 тг/км;
- 6 класс ТС (грузовые от 15 до 25 тн) – 25тг/км.
Предусмотрены льготные абонементы (ежемесячный и годичный):
- для автобусов до 16 мест и грузовых от 1 до 2,5 тн – 1 МРП/месяц и 12 МРП/год;
- для автобусов до 32 мест и грузовых до 5,5 тн – 2 МРП/месяц и 24 МРП/год;
- для автобусов свыше 32 мест и грузовых до 10 тн – 3 МРП/месяц и 36 МРП/год;
- для грузовых от 10 до 15 тн – 4 МРП/месяц и 48 МРП/год;
- для грузовых от 15 до 25 тн – 5 МРП/месяц и 60 МРП/год.
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