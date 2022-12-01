Названа предварительная причина аварии на Аркалыкской ТЭЦ

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В акимате Аркалыка назвали предварительную причину аварии, которая произошла на теплоэлектромагистрали несколькими днями ранее, передаёт BaigeNews.kz.

По данным акимата, износ оборудования Аркалыкской теплоэлектроцентрали составля ет 95,2 %. С начала отопительного сезона предприятие работает планомерно без срывов и аварий.

"29 декабря 2021 года, согласно акту ввода в эксплуатацию, введена новая котельная "Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалыка до 2030 года", целью которого является переход с мазута на уголь (твердое топливо). Указанная котельная имеет три паровых и водогрейных котла. 23 ноября 2022 года в котельной на твердом топливе произошел хлопок в топке водогрейного котла № 5, вследствие чего обрушилась обмуровка ВК5. Согласно осмотру и предварительной версии, хлопок произошел по причине взрыва балки охлаждения ВК5. Жертвы и травмы у работников отсутствуют", - проинформировали в акимате.

Как сообщается, обрушение не повлияло на здание, на работу паровых котлов и водогрейного котла №4, всего оборудования в целом.

"Износ тепловых сетей - 90 %. С начала отопительного сезона до 29 ноября не выявлено аварийных порывов тепловых сетей. Все работы выполняются качественно и в минимально короткие сроки. Жалобы от населения поступают, дежурные бригады оперативно выезжают на заявки. Аварии устраняются в круглосуточном режиме",- добавили власти региона.

Ранее сообщалось, что аварияпроизошла на ТЭЦ в Аркалыке. Была разрушена обмуровка котла.