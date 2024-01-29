Назван самый продаваемый телефон в истории

Самым популярным мобильным телефоном в истории стал кнопочный Nokia 1100. Об этом сообщает Lenta.ru, передаёт BaigeNews.kz.

Наиболее продаваемые гаджеты назвал портал Visual Capitalist. По данным источника, лидером рейтинга стал вышедший в 2003 году Nokia 1100, который за шесть лет продали тиражом в 250 миллионов штук.

Второе место в рейтинге заняла еще одна кнопочная модель — Nokia 1110 — с чуть меньшим показателем в 248 миллионов девайсов. В тройку наиболее популярных устройств также вошел iPhone 6 и 6 Plus — 222 миллиона штук.

Уточняется, что он открыл эру мобильников с большим сенсорным экраном и остается самым продаваемым смартфоном всех времён.

В топ-5 попали Nokia 105. Телефонов этой модели продано 200 миллионов штук, а также iPhone 6s и 6s Plus — 174 миллиона устройств. Позиции ниже заняли другие модели финского и американского брендов. При этом 11-м место в двадцатке занял кнопочный Samsung E1100, а на 17-й строчке расположилась "раскладушка" Motorola Razr V3.

Массовая драка в очереди за новым iPhone произошла в одном из торговых центров Дубая. Кто-то из покупателей занял очередь с ночи. На открытии магазина покупатели устремились к входу, и их с большим трудом пытались остановить сотрудники охраны.