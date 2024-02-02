Назначен новый руководитель департамента статистики Астаны

Руководителем департамента Бюро национальной статистики АСПиР РК в Астане назначен Нурлан Кожаков. Ранее он занимал должность директора департамента статистики сельского хозяйства и национальных переписей, передаёт BaigeNews.kz.

Он окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "Агрономия" и Карагандинскую юридическую академию "Фемида" по специальности "Юриспруденция".

Трудовой путь начал в 1988 году рабочим совхоза, далее получил высшее образование в институте и работал в различных производственных организациях в качестве экономиста, специалиста.

С 2004 по 2010 годы работал в местных исполнительных органах Акмолинской области, аппарате акима Акмолинской области.

С 2010 по 2016 годы трудился в территориальных органах статистики на должностях заместителя руководителя и руководителя департамента статистики.

С октября 2016 года назначен руководителем управления Комитета статистики МНЭ РК и далее директором департамента статистики сельского хозяйства и национальных переписей Бюро АСПиР РК.