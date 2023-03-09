Назначен новый глава Фонда социального медстрахования

Председателем правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Сабит Ахметов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Приказом Министра здравоохранения РК от 7 марта 2023 года Председателем Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Ахметов Сабит Мейрамович", - говорится в сообщении.

Сабит Ахметов родился 22 января 1979 года. В 2000 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясави, получив специальность "Юрист".

В 2021 году окончил магистратуру Римского университета Тор Вергата по программе "International Master in Public Procurement Management".

Ахметов в разные годы занимал должности руководителя управления юепартамента законодательства министерства юстиции, директора департамента юридической службы, руководителя департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей Агентства страны по защите конкуренции и департамента внутренней администрации Агентства РК по защите прав потребителей, а также директора департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора министерства финансов.

Коллективу ФСМС нового руководителя представил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев. Он отметил, что в настоящее время перед главой Фонда стоит задача по дальнейшему совершенствованию системы социального медстрахования.