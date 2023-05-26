Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Решение принято на основе обновленных прогнозов НБ, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции, говорится в сообщении.

"Проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. Инфляция в мире, в частности, в странах-торговых партнерах демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране. В Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)", - отметили в Нацбанке.

По данным регулятора, годовая инфляция в апреле 2023 года продолжила замедляться и составила 16,8%. При этом снижение годовой инфляции сдерживалось ростом цен на непродовольственные товары, который незначительно ускорился вследствие роста стоимости ГСМ.

"Месячная инфляция сохранилась на уровне 0,9%, продолжая формироваться выше среднеисторических значений. Однако с сентября 2022 года показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции снижаются, что демонстрирует постепенное ослабление устойчивой части инфляции и проинфляционного давления. Инфляционные ожидания остаются волатильными и чувствительными к кратковременным шокам. В апреле ожидаемая инфляция на год вперед составила 16,7% (в марте – 16,5%)", - говорится в пояснении НБ к решению о повышении базовой ставки.

Факторами роста цен аналитики считают подорожание ЖКУ, повышение цен на ГСМ и лекарства. Планируемое повышение тарифов на ЖКУ и фактическое повышение цен на ГСМ уже частично отразились на ожиданиях населения.

Тем не менее, прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год улучшен. В 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,2-5,2%, прогнозы на 2024-2025 годы сохраняются на уровне 3,5-4,5%, отметили в НБ.

"Риски прогноза ВВП связаны с более низким спросом на экспортируемую казахстанскую продукцию на фоне риска мировой рецессии, давлением на рынке нефти и возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам. К рискам прогноза инфляции можно отнести усиление фискального стимулирования, более сильные вторичные эффекты от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, продолжительное влияние перестройки логистических и производственных цепочек на ценообразование, а также вероятность закрепления инфляционных ожиданий на высоких значениях", - отметили в Национальном банке.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБ РК по базовой ставке будет объявлено 5 июля 2023 года в 12:00 по времени Астаны.