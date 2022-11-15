Нацбанк собирается снова повысить базовую ставку

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В Казахстане готовятся снова поднять базовую ставку, передает BaigeNews.kz. Об этом на Х Конгрессе финансистов Казахстана сообщил глава Национального банка Галымжан Пирматов.

"Сейчас команда работает над обновлением нашего прогноза. По результатам данного прогнозного раунда, на основании данных и ряда макроэкономических факторов, мы примем решение. Если будет необходимо, мы готовы поднять еще раз базовую ставку. Решение объявим 5 декабря. Мы всегда принимаем решение на основании данных, наших прогнозов по основным макроэкономическим параметрам, инфляционным ожиданиям и других факторов", - заявил глава Нацбанка.

По его словам, с момента последнего объявления по базовой ставке ситуация в экономике сильно не изменилась. Пирматов отметил, что в краткосрочной перспективе Нацбанк не будет снижать базовую ставку. Также глава Нацбанка сообщил, что инфляция в стране будет расти.