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На состояние городского пляжа пожаловались жители Кызылорды
С начала года на водоемах Кызылординской области утонули 14 человек, пятеро из них - несовершеннолетние. В большинстве случаев причиной гибели становится купание в неустановленных местах. Сейчас на территории области работают четыре специально оборудованных пляжа. Насколько зоны для купания соответствуют требованиям горожан, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.
В Жалагашском районе Кызылординской области случилось ЧП. Молодой парень упал в воду по неосторожности и чуть не утонул. Благо рядом проезжала патрульная машина полиции. Сотрудников правопорядка остановил местный житель и сообщил о том, что в канале тонет человек. Полицейские поспешили и смогли спасти утопающего. Спасенный оказался студентом одного из вузов областного центра, ему была оказана первая медицинская помощь.
Еще одно происшествие было зарегистрировано в Кызылорде. К сожалению, в этом случае спасти 14-летнего подростка не удалось. Трагедия произошла на реке Сырдарья. По словам специалистов, ученик купался в неустановленном месте. В поисках тела погибшего были задействованы водолазы и спасатели.
"Купальный сезон в нашем регионе начался с первого июня. Сейчас специалисты спасательных отрядов перешли на усиленный режим работы. Наготове 150 спасателей и 45 единиц техники. Также на вооружении 23 единицы плавательных средств, 50 единиц водолазного оборудования и снаряжения", - сообщил заместитель начальника департамента ЧС по Кызылординской области Бекболат Абдикадыров.
Фото: Айнур Тулешова.
Как известно лето в Кызылординской области очень жаркое, часто показатели на термометрах переваливают за 40 градусов. В такую погоду искупаться в прохладной воде мечтает каждый. Сейчас на территории области функционирует четыре пляжа. Один из них городской "Сыр самалы", еще один частный пляж в поселке Белколь. Два других пляжа "Акорда" в Шиелийском районе и "Калгандария" находятся в Сырдарьинском районе.
Городской пляж "Сыр самалы" работает с 2015 года. Вход для отдыхающих платный. По словам владельцев, ежедневно здесь купаются более 500 человек. Служба спасения держит под неусыпным контролем всю территорию пляжа. Регулярно проводится лабораторный анализ воды. Есть шезлонги, зонты, биотуалет и раздевалка. Однако отдыхающие недовольны чистотой на берегу пляжа.
"Я мама троих детей. В такую погоду хочется искупаться, пользоваться услугами аквапарков не всегда получается. Цены там заоблачные, а сервис хромает. Здесь всего несколько биотуалетов, в раздевалке большая очередь. Иногда гуляя по берегу можно пораниться, нужно чтобы за чистотой следили лучше", - возмущается кызылординка Айман Нусип.
В прошлом году в Кызылорде утонули 30 человек. С начала текущего года на водоемах региона погибли 14 человек, пятеро из них - дети. На данный момент вдоль реки Сырдарьи выявлено 63 опасных участка для купания. В них установлены специальные предупреждающие знаки и билборды.
Фото: Айнур Тулешова.
Стоит отметить, что два года назад экс-аким областного центра Ганибек Казантаев обещал горожанам новый коммунальный пляж со всеми условиями. Место для купания должно было открыться на территории дачного массива "Эдельвейс". Планировалось, что пляж будет бесплатным. Однако обещания бывшего градоначальника осталось только на словах.
"Были проведены санитарно - эпидемиологические исследование воды и песка. В результате которых было выявлено не соответствие стандартным нормам. Сейчас вопрос находится на рассмотрении", - коротко ответили представители акимата.
Сейчас сотрудники ЧС регулярно проводят рейды. По их словам, несмотря на профилактические мероприятие кызылординцы не перестают купаться на так называемых "диких" пляжах. Часто отдыхающие входят в воду в нетрезвом состоянии, в итоге происходит трагедия.
"Большинство несчастных случаев происходит во время рыбалки и купания в запрещенных местах. Мы проводим разъяснительную работу среди населения. С начала пляжного сезона мы перешли на усиленный режим работы. Каждый день патрулируем вдоль берега. В выходные дни вместе с нами работают сотрудники правоохранительных органов, рыбной инспекции и волонтеры. Очень важно соблюдать все меры безопасности на воде. Особенно нельзя оставлять детей без присмотра. За купание в неустановленных местах предусмотрено административное наказание. Для нас самое главное - жизнь и здоровье людей", - говорит спасатель ЮРАОСО Мейрамбек Доспенбетов.
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