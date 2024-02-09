На коленях сквозь буран: самоотверженных фельдшеров обещают отметить в Минздраве

Стали известны имена фельдшеров, самоотверженно, ползком по снегу, добиравшихся до пациента в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Кадры, попавшие в соцсети, сняты в Хромтауском районе. Там почти двое суток бушевал буран. Дороги были заметены и видимости почти не было.

В это время на станцию скорой поступил вызов о том, что у местного жителя сердечный приступ. Подобраться к посёлку на машине медики не смогли. И тогда решили идти пешком по сугробам. Этот момент и запечатлели очевидцы.

К счастью всё закончилось благополучно. К больному фельдшеры добрались. Сняли кардиограмму, дали рекомендации. В госпитализации сельчанин не нуждался.

На самоотверженный поступок обратили внимание в Минздраве. Там обещали отметить подчинённых за смелость и преданность профессии.

"В любую погоду, морозы и бураны, в бездорожье бригады скорой помощи обслуживают миллионы вызовов, где надо спасать жизни людей, несмотря на экстремальные условия. В числе таких героев – фельдшеры скорой помощи Хромтауского района Кудияров Бауыржан Султанханович, Тлеу Қайрат Берікұлы, Рысбай Сая Ыбырайқызы. Они проявили настоящую самоотверженность, верность своей благородной профессии, пробираясь к больному с сердечным приступом через снежные заносы. Министерством здравоохранения будет отмечен самоотверженный труд фельдшеров бригады скорой помощи Хромтауского района. Выражаем благодарность всем нашим медицинским работникам, кому приходится, преодолевая различные трудности, спасать жизни больных", - заявили в ведомстве.