На каких республиканских трассах введены ограничения из-за метели

"КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Актюбинской области два участка трассы "Актобе-Атырау-Астрахань" закрыты из-за метели и плохой видимости.

"Актобе-Атырау-Астрахань" 255-330 км, участок от села Карауылкелды до границы Атырауской области;

"Актобе-Атырау-Астрахань, 185-255 км, участок от посёлка Шубаркудук до села Карауылкелды.

В Жамбылской области наблюдается дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости. Закрыт один участок трассы.

"Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, участок от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

В области Жетысу туман и ограничение видимости.

"Ушарал-Достык", км, участок от станции Коктума до станции Достык.

В Западно-Казахстанской области движение ограничено на шести участках дорог. В регионе ветер, метель, ограничение видимости и дождь при минусовой температуре.

"Уральск-Таскала-граница с РФ", 4-104 км, участок от Уральска до границы с РФ;

"Атырау-Уральск" 375-492 км, участок от посёлка Чапаево до Уральска;

"Чапаево-Жалпактал-Казталовка" 0-213 км, участок от посёлка Чапаево до посёлка Казталовка;

"Казталовка-Жанибек-граница с РФ", 0-158 км, участок от посёлка Казталовка до посёлка Жанибек;

"Подстепное-Федоровка 0 граница с РФ", 0-36 км, участок от посёлка Подстепное до посёлка Фёдоровка;

"Самара-Шымкент", 195-246 км, участок от ганицы с РФ до Уральска.

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 289 единиц техники и 460 человек.