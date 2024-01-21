На каких республиканских трассах введены ограничения из-за метели
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
105Фото: pixabay.com
"КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В Актюбинской области два участка трассы "Актобе-Атырау-Астрахань" закрыты из-за метели и плохой видимости.
- "Актобе-Атырау-Астрахань" 255-330 км, участок от села Карауылкелды до границы Атырауской области;
- "Актобе-Атырау-Астрахань, 185-255 км, участок от посёлка Шубаркудук до села Карауылкелды.
В Жамбылской области наблюдается дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости. Закрыт один участок трассы.
- "Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, участок от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.
В области Жетысу туман и ограничение видимости.
- "Ушарал-Достык", км, участок от станции Коктума до станции Достык.
В Западно-Казахстанской области движение ограничено на шести участках дорог. В регионе ветер, метель, ограничение видимости и дождь при минусовой температуре.
- "Уральск-Таскала-граница с РФ", 4-104 км, участок от Уральска до границы с РФ;
- "Атырау-Уральск" 375-492 км, участок от посёлка Чапаево до Уральска;
- "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" 0-213 км, участок от посёлка Чапаево до посёлка Казталовка;
- "Казталовка-Жанибек-граница с РФ", 0-158 км, участок от посёлка Казталовка до посёлка Жанибек;
- "Подстепное-Федоровка 0 граница с РФ", 0-36 км, участок от посёлка Подстепное до посёлка Фёдоровка;
- "Самара-Шымкент", 195-246 км, участок от ганицы с РФ до Уральска.
К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 289 единиц техники и 460 человек.
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