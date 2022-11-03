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На 20 лет осудили педофила в Уральске
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области житель Уральска признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт областного суда.
Судом установлено, что житель Уральска совершил в отношении своей малолетней падчерицы, 2008 года рождения, насильственные действия сексуального характера с использованием ее беспомощного состояния. Вина подсудимого доказана показаниями малолетней потерпевшей и её законного представителя, свидетелей, протоколами очных ставок, осмотра места происшествия, осмотра предметов и вещей, заключениями экспертиз.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона согласилась с прокурором. Подсудимый и его адвокаты просили вынести оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления или переквалифицировать деяние на часть 2 статьи 123 УК (понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера).
Учитывая характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лишения свободы.
Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Он пожизненно лишен права занимать педагогическую должность и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Заявленный законным представителем гражданский иск удовлетворён частично, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 7 000 000 тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.
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