На 1,6 миллиарда тенге "насорили" казахстанцы в этом году
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260 тысячам казахстанцев выписаны штрафы на общую сумму 1,6 миллиарда тенге за за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С начала года за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства органами внутренних дел привлечено к ответственности более 260 тысяч правонарушителей, наложено штрафов на сумму 1,6 миллиарда тенге.
Кроме того, полицейские установили, что в коттеджном городке “River Park” на приусадебной территории вблизи реки Ишим систематический сливают жидко-бытовые отходы.
По словам старшего инспектора по особым поручениям группы природоохранной полиции КАП МВД РК Алишера Жармагамбетова, факт зарегистрирован в ОП Аршалинского района. В настоящий момент проводятся соответствующие мероприятия - в случае отсутствия состава уголовного правонарушения материалы будут направлены в подразделения Министерства экологии для привлечения к административной ответственности.
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