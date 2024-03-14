Мужчина напал с ножом на водителя в Карагандинской области

Вооруженный ножом мужчина напал на водителя в Нуринском районе Карагандинской области. Полиция задержала подозреваемого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Патриот.

"Окровавленный пострадавший рассказал, что ехал на своём автомобиле в сторону Астаны и увидел "голосующую" на остановке в Нуринском районе женщину. Он остановился, женщина села в машину. Но в этот момент некий мужчина, предположительно сын женщины, открыл дверь и напал с ножом на водителя", - сообщает Патриот.

По информации департамента полиции Карагандинской области, 14 марта подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан

"по горячим следам".